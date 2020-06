«La mort sans visage» de Kathy Reichs: temps difficiles pour Tempe Brennan

Aux prises avec des problèmes de santé, Tempe Brennan, l’héroïne de la série à succès signée Kathy Reichs, fait face à de nombreuses situations difficiles dans La mort sans visage, tout juste publié en version française. Tempe devra déployer toute son expertise – dans l’adversité – pour découvrir l’identité d’un cadavre sans visage.

Alors qu’elle est en convalescence d’une chirurgie à la suite d’un anévrisme, et aux prises avec des cauchemars, des migraines et ce qu’elle croit être des hallucinations, Tempe reçoit une série de textos dérangeants. Chaque fois, c’est une image de cadavre sans visage et sans mains qui surgit. Qui est à l’origine de tout cela?

Pour trouver la vérité, l’experte en anthropologie judiciaire pousse ses recherches, quitte à se mettre en danger. Aidée d’Andrew Ryan et de l’ex-enquêteur Skinny Slidell, elle se tourne vers les méthodes médico-légales de pointe.

«Je me demande toujours ce qui va retenir l’attention du public quand j’entame l’écriture d’un nouveau roman. Il y a deux niveaux explorés dans celui-ci : l’un concerne Tempe, et l’autre, plus large, concerne la société de manière générale. Il s’agit de voir comment on peut distinguer le vrai du faux», commente Kathy Reichs, en entrevue.

«En cette ère où tout le monde peut aller sur Internet, écrire des blogues ou dire tout ce qui leur passe par la tête, peu importe si c’est dangereux ou non... comment une personne ordinaire peut-elle gérer cela? Même quelqu’un de bien intentionné peut faire circuler de fausses informations. Nous devons constamment faire le tri entre les fausses nouvelles et les faits réels.»

Tempe déstabilisée

Tempe traverse des moments difficiles dans La mort sans visage. «Elle souffre de migraines et doit prendre des médicaments. Elle ne peut plus se fier à ses propres perceptions. Pour la première fois de sa vie, elle se demande si elle peut se fier à ses observations.»

Photo courtoisie

«C’est la première fois qu’on la voit comme ça», ajoute l’écrivaine. «C’est une femme qui a vraiment confiance en elle, et c’est pour cette raison qu’elle est vraiment déstabilisée. En plus, elle réalise qu’elle est en exil – elle a eu des difficultés avec le nouveau patron. Il ne l’aime pas et ne la laisse pas entrer dans le laboratoire, ne la consulte pas. Elle veut s’impliquer dans cette enquête, mais doit travailler à l’extérieur du système. Elle subit beaucoup plus de stress qu’à l’habitude.»

Dans cette enquête, la victime gravement mutilée n’a plus de visage, plus de mains, plus de dents, ce qui rend le travail d’identification très complexe. Kathy Reichs ne s’est pas inspirée d’un cas réel pour écrire ce roman, mais précise qu’elle a déjà examiné le cas d’une femme assassinée il y a une vingtaine d’années dans la région d’Ottawa. «Son corps avait été abandonné dans une forêt et avait été gravement mutilé par les ours.»

Elle a aussi exploré le web clandestin – le côté sombre et inquiétant d’Internet, pour se documenter. «J’ai été très étonnée de voir les statistiques et tout ce qu’on pouvait trouver sur Internet... et tout ce qu’on pouvait trouver de plus sur le web clandestin, tout ce qui n’apparaît pas sur les fureteurs habituels. C’est toute la thématique du roman : n’importe qui peut faire circuler n’importe quoi, et c’est là, le danger.»

Nouvelles méthodes

Il est également question des nouvelles méthodes d’enquête médico-légales. «On utilise l’ADN depuis des années, mais l’ADN a toujours été utilisé comme comparatif. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin, en faisant des prédictions. [...] C’est un avancement majeur, et j’en parle pour la première fois dans ce livre.»

Kathy Reichs est née à Chicago. Elle est anthropologue judiciaire et travaille avec le FBI et le Pentagone.

Elle connaît un succès international depuis la sortie de Bones et ses livres sont sur la liste des best-sellers dans une quarantaine de pays.

La série judiciaire adaptée de son œuvre, Bones, est diffusée au Québec sur Séries+.

Elle est devenue en novembre 2019 membre honoraire de l’Ordre du Canada.

La tournée de promotion de son nouveau livre aux États-Unis et au Canada a été annulée en raison de la pandémie.

EXTRAIT

«Rien ne bougeait en dehors de la lente descente en vrille d’une feuille portée par une maigre brise vagabonde. J’allais me détourner quand mon regard a été attiré par un vague mouvement près du pin qui décorait la pelouse de mon voisin.

En scrutant attentivement, j’ai distingué une silhouette. Massive. Masculine?

Sur une propriété de Sharon Hall, au cœur de la nuit?

Le cœur battant, j’ai cligné plusieurs fois des yeux dans l’espoir d’y voir plus clair.

La silhouette s’était fondue dans l’ombre.»

En librairie le 5 juin.