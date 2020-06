Le retour de Sucré Salé: les défis de Patrice Bélanger

Faire des entrevues à deux mètres de distance est une des conditions à respecter pour pouvoir faire de la télé actuellement. Si la règle peut sembler banale, elle ne l’est pas pour Patrice Bélanger. L’animateur, dont le rôle est de justement faire tomber les barrières entre lui et les artistes pour tirer les confidences, avoue que ce petit deux mètres l’a déstabilisé dès les premières minutes de tournage de Sucré Salé.

«Je suis content de faire Sucré Salé dans ce contexte-là avec cinq ans d’expérience derrière la cravate», laisse tomber le sympathique verbomoteur, qui nous a parlé de cette saison «différente» et «particulière» pendant une heure à l’autre bout du fil.

La 19e saison de Sucré Salé prendra son envol lundi à TVA, avec Ginette Reno. Nouveau plateau, nouvelle équipe réduite, nouvelles façons de faire : Patrice Bélanger promet que les téléspectateurs retrouveront l’émission qu’ils aiment, mais il reconnaît que cette saison comporte son lot d’adaptation.

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

L’animateur a effectué son premier tournage dans les nouvelles conditions le 25 mai dernier avec son grand ami, José Gaudet, une émission qui sera d’ailleurs diffusée cette semaine. Son constat : mener des entrevues à deux mètres de distance, ça instaure en partant une barrière entre l’invité et lui.

«J’ai trouvé les premières minutes d’entrevue étrange, même si j’ai déjà une belle complicité avec José. Ça m’a déstabilisé au départ», explique-t-il.

«L’entrevue, c’est l’art de développer cette proximité émotionnelle, tant dans la folie que dans une confidence ou une tranche de vie plus poignante, poursuit-il. De devoir se limiter à deux mètres de distance physique, c’est sûr que ça teinte l’entrevue. On doit l’abattre rapidement et être plus fort que la distance.»

Des artistes plus généreux

D’un autre côté, Patrice Bélanger constate que les invités arrivent pleinement conscients de ces barrières.

«Les invités sont encore plus généreux, et collaborent encore plus pour briser le deux mètres. J’ai vraiment l’impression que les artistes arriveront cette saison-ci avec une garde baissée. Et ils sont tellement contents d’avoir notre émission pour garder le contact avec le public.»

Au moment de notre entretien, Patrice Bélanger était en route vers la maison d’Alex Nevsky, pour discuter de sa nouvelle passion pour le jardinage, chez lui, à la campagne, à Rougemont.

«Il y a des artistes qui, il n’y a pas si longtemps, ne nous auraient probablement pas ouvert les portes de leur cour, dit-il, sans parler précisément d’Alex Nevky, mais en portant un constat général. Et c’est tout à fait correct. Mais la situation a amené une ouverture. Même dans les sujets abordés, il y a une ouverture.»

Cela dit, il ne sera pas question d’axer l’émission sur le confinement. «C’est sûr que je vais parler à Alex Nevsky d’une passion qu’il s’est découverte pendant le confinement, et de sa création probable de nouveau matériel. On ne fera pas de déni. Mais je ne lui parlerai pas de ses soucis. Elle est là, la nuance. [...] Si Ça va bien aller était le show du confinement, j’ai envie de penser que Sucré Salé sera le show du déconfinement».

Nouveau plateau, même émission

Dans sa réorganisation, Sucré Salé s’est aussi doté d’un tout nouveau plateau, «spectaculaire», aux dires de Patrice Bélanger.

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Le plateau principal de Sucré Salé a été établi à l’Espace C2 du Fairmont Le Reine Elizabeth, situé au sommet du complexe hôtelier. Un endroit assez spacieux pour que cinq personnes – soit l’animateur, l’invité et trois techniciens seulement – s’y côtoient en pouvant respecter aisément les règles de distanciation physique.

L’endroit offre un panorama exceptionnel de Montréal. «Ça nous donne la [toile de fond] de plein de talk-shows américains, mais nous on l’a pour vrai», se réjouit l’animateur.

Malgré tous les changements, «on est le même bon vieux magazine culturel, mais teinté de cette distance», conclut Patrice Bélanger, qui promet «la même folie, le même plaisir, le même bonheur.»

♦ Sucré Salé est diffusé du lundi au jeudi, 18 h 30, dès le 8 juin à TVA.

♦ Les invités de Patrice Bélanger pour la première semaine sont Ginette Reno, José Gaudet, Geneviève Schmidt, Alex Nevsky et Christine Moren

♦ Les chroniqueurs recevront Roxane Bruneau, Saskia Thuot, Mario Pelchat, Laurent Paquin, Debbie Lynch White, Rosalie Vaillancourt, Dominic Arpinet et Joël Dicker, en direct de Paris.

Patrice Bélanger sur...

Nous avons abordé différents sujets avec Patrice Bélanger. Voici ses réponses.

Son arrivée sur les réseaux sociaux

Patrice Bélanger résiste depuis plusieurs années à s’inscrire sur les réseaux sociaux. Il a cédé le jour de ses 42 ans, le 3 mai dernier. «C’est né de la pandémie, explique-t-il. J’avais commencé à y songer au début avril, quand je me demandais s’il allait y avoir un Sucré Salé cet été. Je me demandais si j’allais passer un premier été à ne pas avoir de contact avec le public.»

Il se fait même un devoir de répondre à tous les commentaires des gens. «J’ai fait des nuits blanches à répondre aux gens, dit-il en riant. Je me sens investi d’une responsabilité.»

Les vingt ans de Sucré Salé l’an prochain

«C’est une cible que je me suis fixée, quand j’ai pris le relais après 13 ans. Je m’étais fait la promesse bien modeste de porter le flambeau le plus haut possible, à ma façon, de continuer à redorer le blason de la marque Sucré Salé. Et je suis compétitif. Si Guy [Jodoin] a fait 13 ans, moi, je veux au moins me rendre à 13 ans et une émission, juste pour dire que j’aurai fait plus longtemps que lui», dit-il en riant.

La télé authentique née de la pandémie

«Je n’ai jamais senti que notre télé n’était pas vraie, mais on fait une télé de divertissement. Là, c’est comme si tous ces artifices qui existent pour faire diversion n’existent plus, comme le maquillage ! J’ai l’impression qu’on est plus en phase que jamais entre ce qui se passe à la télé et ce qui se passe dans la vraie vie.»

Sa vision de la culture québécoise

«C’est fou à quel point on a une culture solide, forte et tellement riche, et on ne s’en rend pas assez compte. On reçoit un peu plus de 200 artis-tes chaque saison et il y en a tellement d’autres à faire découvrir, on n’a juste pas assez de place pour tout le monde. Ça me frappe toujours de voir à quel point le bassin d’artistes est grand. Et je me dis : wow, ça fait vingt ans qu’on sert à ça, à promouvoir notre culture!»

Notre culture est forte, mais fragile à la fois, explique l’animateur. «On sent toujours qu’on est en train de l’échapper, qu’on n’est pas loin de manquer de ressources pour la soutenir, l’appuyer et garder cette couleur très distincte que l’on a. Mais il y a toujours quelqu’un qui arrive avec des moyens. Nos artistes sont tellement avant-gardistes.»