Un recul signé Trump

Il existe une vieille maxime dans la communauté noire aux États-Unis, voulant qu’« il faut être deux fois meilleur pour aller deux fois moins loin », écrivait Michelle Obama dans sa biographie publiée en 2018.

Elle y raconte comment, en tant que première famille afro-américaine à la Maison-Blanche, il était primordial d’être encore plus vigilant que nécessaire sur les questions d’argent et de déontologie.

« Nous étions perçus comme des représentants des Noirs américains. La moindre erreur de jugement serait amplifiée, dramatisée. »

Ainsi, même s’il disposait d’un budget de 100 000 $ de l’État fédéral pour le déménagement et la décoration, Barack Obama a préféré tout payer de sa poche, en utilisant ce qui restait des droits d’auteur qu’il avait gagnés.

Extraordinaire évolution

Au-delà de l’anecdote, ce récit démontre bien tous les biais inconscients qui subsistent à propos des Noirs aux États-Unis. La mort tragique de George Floyd les a plus que jamais mis en lumière.

Ces biais contribuent largement aux tensions raciales qui secouent le pays, et aux inégalités socioéconomiques qui persistent entre Noirs et Blancs. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la richesse médiane d’une famille noire américaine se chiffre à 17 150 $ US, aux États-Unis, comparé à 171 000 $ US pour une famille blanche, selon le National Bureau of Economic Research.

Profonds changements

On a bien cru à une extraordinaire évolution, avec l’élection d’Obama en 2008. Malheureusement, un épouvantable recul s’opère depuis l’élection de Donald Trump, qui au lieu de calmer le jeu n’en finit plus de jeter de l’huile sur le feu.

Comment un tel recul a-t-il pu s’opérer en si peu de temps ? On en revient aux biais inconscients, qui pour disparaître devront surtout s’accompagner de profonds changements au sein de cette société.

Multipliant les sorties et messages d’espoir au cours des derniers jours, Barack Obama fonde son optimisme sur la jeunesse. On a tellement envie d’y croire.