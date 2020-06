Une première fin de semaine de camping qui fait du bien!

Les campeurs l’attendaient avec impatience : ils ont finalement pu profiter de leur premier weekend et, en prime, ils ont eu droit à du beau temps!

Le 26 mai dernier, le gouvernement de François Legault annonçait que la saison de camping allait pouvoir prendre son envol dès le 1er juin.

Si les campeurs sont de retour, ils doivent maintenant s'habituer à une nouvelle réalité et se plier à plusieurs règles sur les terrains.

«Les gardiens, ils watchent. On se fait avertir», a assuré une campeuse du Camping Les Cèdres à Saint-Jean-sur-Richelieu, rencontrée dimanche par TVA Nouvelles.

Dans ce camping, certaines toilettes ont été carrément fermées pour assurer la distanciation sociale entre les campeurs.

En plus du nettoyage fréquent des installations sanitaires, les lavabos ont été espacés pour respecter les règles de la santé publique.

«Les gens respectent le 2 mètres, oui», a soutenu une autre campeuse.

Et toutes ces nouvelles règlent ne semblent pas avoir gâché le bonheur des campeurs rencontrés au Camping Les Cèdres.

«Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien», a confié une campeuse à notre journaliste.

«Je suis content parce qu'on n'a pas de maison d'été, donc ma maison d'été, c'est ici», a raconté un autre campeur.

Le bonheur d'enfin pouvoir revenir sur le terrain de camping venait aussi avec plusieurs tâches pour la première fin de semaine. L'heure était au nettoyage pour plusieurs campeurs.

«C'est de l'ouvrage», a lancé un campeur. Nettoyage des vitres, de la roulotte et du terrain : les tâches étaient nombreuses, mais rien pour éclipser le bonheur des campeurs.

«On avait tellement hâte de revenir. Ça nous manquait. On a eu quatre semaines en moins», a soutenu une campeuse du Camping Les Cèdres.

Au Camping Les Cèdres, la plage et la glissade d'eau ne sont toujours pas ouvertes au public.

Et il y a encore un grand manque à gagner si on compare le nombre de réservations à celui de l'an dernier.

«Les gens, on les sent encore frileux, le téléphone ne s'est pas remis en branle comme on le prévoyait», a soutenu Éric Landry, propriétaire du Camping Les Cèdres, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Selon Camping Québec, c'est le cas pour la très grande majorité des endroits.

«Il y a eu un gros boum de réservations lors de l'annonce, mais c'était un boum de rattrapage. C'est vraiment loin de l'achalandage ou de cahier de réservations qu'on a en temps normal», a expliqué Simon Tessier, président-directeur général de Camping Québec.

M. Tessier espère que les campeurs seront plus nombreux pour les mois de juillet et août. Les inconditionnels, eux, promettent déjà d'être au rendez-vous.

«Ça fait du bien [le camping]», a conclu un résident du Camping Les Cèdres.