Veranda: réunis par l’amour du bluegrass... et des «vieilles affaires»

On la connaît depuis quatre saisons comme la pétillante ancienne escorte Virginie Francoeur dans District 31. Mais dans sa vie privée, Catherine-Audrey Lachapelle gratte la guitare et yodle à l’occasion. Tout ça avec son amoureux, le musicien Léandre Joly-Pelletier, avec qui elle forme le duo Veranda. Le couple, uni par l’amour du bluegrass, lance un deuxième album fort réjouissant, Yodel Bleu.

La carrière de comédienne de Catherine-Audrey Lachapelle est florissante. Son talent a été révélé au grand public grâce à son rôle de Virginie Francoeur dans le feuilleton le plus populaire du petit écran, District 31.

«C’est un rôle de rêve, laisse-t-elle tomber à l’autre bout du fil. C’est un personnage tellement plein de couleurs, plein de nuances. C’est absolument inespéré aussi. Elle devait être dans une seule petite scène. Finalement, le personnage a été développé par Luc Dionne et j’en suis très, très ravie.

«Chaque fois que je reçois mes textes, je suis crampée. Je me dis : “Mais comment je vais pouvoir passer cette réplique-là?”» dit-elle en riant.

Revenons au but premier de l’entrevue : discuter de son autre grande passion, le bluegrass. Il faut savoir qu’elle accorde à la musique une place aussi grande que le jeu dans sa vie. «Je veux faire cohabiter les deux pour toujours, dit-elle. Je ne pourrais pas éliminer l’un ou l’autre de ma vie.»

Réunis par la musique

C’est ainsi qu’elle a commencé à fréquenter, il y a une dizaine d’années, le mythique Barfly, sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal. Chaque dimanche, depuis plus de vingt ans, s’y déroulent des soirées open mic bluegrass.

Elle a mis sur pied un projet folk solo, Catherino, en 2016. Mais c’était avant qu’elle commence à «jammer» avec Léandre Joly-Pelletier, un musicien pigiste qui a entre autres joué avec Laurence Jalbert, qu’elle a rencontré lors d’une de ces fameuses soirées au Barfly. De là est née une complicité musicale qui s’est transformée en amour.

Ensemble, ils forment un sympathique duo qu’ils ont appelé... Veranda. «On tripe sur le concept d’une véranda, dit-elle en riant. Tu es à l’intérieur, mais t’es dehors en même temps. Il y a quelque chose de tellement rassurant dans ce lieu-là. Et nous, c’est le genre de vibe qu’on veut transmettre.»

Photo courtoisie

Le duo a d’abord lancé un premier EP anglophone, avant de se lancer le défi d’écrire des chansons bluegrass en français, ce qui est peu commun. Le résultat, c’est Yodel Bleu, un album joyeux, où le violon, la mandoline et le banjo se marient dans un son très vintage, évocateur de souvenirs, qui respecte les codes bien précis du bluegrass.

«Mais on s’est laissé la latitude d’intégrer à ça toutes les autres influences qui nous habitent. On écoute beaucoup de old time country», renchérit Léandre Joly-Pelletier.

Un «trip» de yodel

Ces influences quelque peu nostalgiques sont inspirées de tout l’univers du couple, qui confie sans détour aimer «les vieilles affaires». Ça se reflète de manière humoristique dans tout l’esthétisme de l’album, dont leur habillement sur la pochette, un pastiche d’une autre époque.

«Nos références ont une chose en commun : on tripe sur les vieilles affaires, précise Catherine-Audrey. Notre maison ressemble à un chalet. On a une grosse collection de vinyles, dont plusieurs que j’ai hérités de mon grand-père.»

Que retrouve-t-on sur ces vinyles? Du yodel, entre autres. Catherine-Audrey Lachapelle a assouvi son fantasme de «faire une toune de yodel» sur la pièce titre de l’album.

«Je me souviens, quand j’étais jeune, ma grand-mère écoutait du yodel suisse. Il y a quelque chose qui me fascine. Le lâcher-prise complet dans lequel tu dois être quand tu commences à faire ça... il faut que tu y ailles à 100 %. Mais je ne maîtrise pas le yodel. Quand on s’y intéresse un peu, on ne comprend même pas comment, pour certains, c’est humainement possible de faire ça!»

♦ L’album Yodel Bleu est disponible maintenant.