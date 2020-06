MERCIER CASAULT, Juliette



À l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, au matin du 21 mai 2020, est décédée paisiblement Mme Juliette Mercier épouse de feu M. Jean-Noël Casault. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace et depuis quelques années à Repentigny. Elle était la mère de feu Denis (Lise Fournier), Odette (Réjean Beauchamp), Hélène (Louis), François (Krista Schneider) et Jean-Marc Casault. Elle laisse aussi ses petits-enfants: Jean-François, Joannie et Myriam; Frédéric, Denis-Guillaume, ainsi que ses 6 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux, nièces, autres parents et amis(es).De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur ainsi qu'à ceux de la Résidence Le Château La Belle Époque (Le Jardin) pour la qualité de leurs soins, leur soutien et leurs attentions.Notez qu'en raison des circonstances actuelles, un moment de recueillement aura lieu privément pour sa famille et ses proches suivi de l'inhumation au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.Les funérailles en l'église de Cap-Saint-Ignace sont reportées à une date ultérieure. Les informations seront transmises à cet effet.Pour renseignements oumessages de condoléances:DE LA DURANTAYE ET FILSCAP-SAINT-IGNACE1 877 598-3093info@deladurantaye.qc.caou www.deladurantaye.qc.ca