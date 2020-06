Breveté par Apple, une fonction d’égoportrait qui respecte et déjoue la distanciation physique

Vous vous en êtes tous rendu compte, la règle de distanciation physique s’applique partout et avec tout le monde, ou presque. Deux mètres à l’intérieur des magasins, à la SAQ, au bureau, sur les trottoirs, la liste est longue.

Et cela s’applique aussi aux égoportraits où tous se rassemblent pour cadrer dans la même photo – une mode apparue avec la fonction photo des téléphones intelligents.

Or, des égoportraits à deux ou plus ne fonctionnent pas en respectant la règle des 2 m.

Déniché par les sites Patently Apple et The Verge, le géant Apple aurait breveté une fonction d’«égoportrait synthétique de groupe» qui permet de rassembler plusieurs personnes qui ne sont pas physiquement proches ou ensemble.

Selon ce brevet, des utilisateurs pourraient inviter d'autres personnes à prendre un «selfie» de groupe avec eux, et que le logiciel d'Apple rassemblerait ensuite leurs photos prises indépendamment en une seule image. Ce processus de composition fonctionnerait de la même manière pour les vidéos enregistrées et les images diffusées en direct.

Brevet Apple

Brevet enregistré en 2018

Les utilisateurs pourraient également conserver à la fois l’image de groupe et la photo originale et la modifier à leur guise à l’aide des autres fonctions du logiciel. Vous pourriez par exemple déplacer individuellement des personnes en fonction de leur taille (les plus grands à l’arrière) ou d’autres à l’avant-plan.

Brevet Apple

Le brevet découvert ne donne pas d’indication sur les appareils qui pourraient en bénéficier.

Étrangement, les ingénieurs logiciels chez Apple avaient imaginé cette fonction dès 2018, laquelle serait très bien utile cette année-ci qui exige une distance physique de deux mètres et plus.

Croisons les doigts pour que cette fonction sorte au plus tard cet automne lors du grand déballage des nouveautés d’Apple.