Camilo, plus jeune gagnant des Chefs!

Camilo Nascimento-Lapointe est devenu, lundi soir, à 23 ans seulement, le plus jeune gagnant de l’émission Les Chefs!.

« Ça fait longtemps qu’on n’a pas eu une finale aussi serrée que ça ». La remarque de Pasquale Vari a fait l’unanimité chez ses collègues Jean-Luc Boulay et Normand Laprise, qui pour l’occasion, ont jugé les repas en compagnie de Martin Picard (Au pied de cochon), Helena Loureiro (Helena et Portus 360) et Baptiste Peupion (Reine Élizabeth).

Les six chefs réputés ont dû retrancher un premier candidat après les deux premiers services, lors de la finale diffusée lundi soir. Sébastien Rémillard a été évincé, laissant Guillaume Couture et l’explosif Camilo Nascimento-Lapointe se disputer la première place.

La créativité de ce dernier, qui avait concocté un repas inspiré du terroir canadien, lui a valu la victoire. « T’as osé, t’as réussi », a commenté Jean-Luc Boulay.

Une préparation essentielle

Lorsqu’on s’entretient avec le jeune cuisinier, qui travaille au restaurant gastronomique Le Mousso, à Montréal (le chef Francis Blais a gagné Top Chef Canada il y a quelques jours), on comprend aussi que la préparation a aussi été la clé de son couronnement. « Avant même de faire l’émission, j’avais fait l’exercice de monter un menu en me basant sur les finales des saisons passées, a-t-il confié, lundi. J’avais fait beaucoup de recherches sur l’émission pour essayer de comprendre. J’ai pratiqué énormément depuis l’été dernier, à passer cent heures par semaine au restaurant, à arriver tôt le matin, finir tard le soir, être au restaurant quand il est fermé pour pouvoir faire des tests. J’ai aussi étudié de nouveau mes livres de l’ITHQ. Pour moi, c’était essentiel d’être prêt. »

Projets

Avec les 50 000 dollars qu’il a empochés, Camilo Nascimento-Lapointe confie qu’il lancera prochainement une compagnie de condiments et son propre alcool, avec deux autres associés qui travaillent avec lui au Mousso. Il envisage aussi de faire comme son collègue : s’inscrire à Top Chef Canada. Sinon, il concède que sa victoire tombe à un moment « étrange » avec la pandémie, alors que tous les restaurateurs en arrachent. Tout ce qu’il souhaite, c’est que la relève ne se décourage pas et garde la flamme pour la cuisine. « Sans la passion, on ne passe pas au travers », conclut-il.