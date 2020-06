Comment raviver le désir chez mon conjoint?

Je suis un homosexuel et je vis avec mon amoureux depuis cinq ans. Comme preuve de notre attachement l’un pour l’autre, on a acheté une maison ensemble. Le problème, c’est qu’on dirait qu’il n’a plus envie de faire l’amour. Comme si le désir sexuel l’avait quitté.

Il faut que je lui torde le bras pour qu’il accepte de faire l’amour. Je trouve ça tellement fatigant de toujours être celui qui fait les premiers pas. Et même si je l’aime beaucoup, ça me ronge de colère quand il refuse de répondre à ma demande.

Quand il s’agit de sexe, il a souvent tendance à repousser la chose au lendemain. Je suis conscient qu’il a de nombreux problèmes de santé, mais ça ne justifie quand même pas sa baisse de désir pour moi. On dirait que chaque jour lui apporte un nouveau bobo. Je n’en vois pas la fin.

Je dois préciser qu’il a 21 ans de plus que moi. Mais ce n’est quand même pas la fin du monde comme différence d’âge ? Ne me dites surtout pas que je suis le petit coq du couple qui a toujours besoin de sexe, on me l’a déjà dit. J’ai besoin de vos conseils pour que mon compagnon redevienne comme avant, pour que sa fougue des débuts soit de retour.

Un homme amer

Comme j’ai reçu votre lettre en pleine pandémie du coronavirus, il se pourrait que l’angoisse vécue par plusieurs pendant cette période soit la cause de cette baisse de libido. Quoi que vous en pensiez, il y a aussi vos 21 ans de différence qui peuvent jouer un rôle. D’autant plus que vous admettez que cet homme a de nombreux problèmes de santé; et les ennuis de santé c’est bien connu que ça obsède et que ça fait baisser le désir. Pourquoi ne pas l’inciter à vous dévoiler ce qui le ronge lors d’une conversation où, au lieu de lui faire sentir votre désagrément, vous chercheriez plutôt à le mettre en confiance pour qu’il ne se sente pas jugé. Quand on aime réellement quelqu’un, il faut parfois accepter de faire des ajustements en matière de sexualité.