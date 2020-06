Des joueurs noirs connus fondent une alliance contre le racisme

Quelques anciens et actuels joueurs professionnels noirs, dont Evander Kane et Akim Aliu, ont annoncé lundi la création d’une alliance de hockeyeurs souhaitant aider à mettre fin au racisme et à l’intolérance au sein de leur sport.

• À lire aussi: Profilage racial: des policiers ont menti à Patrice Bernier

• À lire aussi: Le racisme systémique, cancer de l’humanité

Ainsi, la Hockey Diversity Alliance (HDA) a été mise sur pied pour également combattre ce fléau dans la communauté. Kane et Aliu en seront les deux têtes dirigeantes, tandis que le comité exécutif comprendra Wayne Simmonds, Chris Stewart, Matthew Dumba, Trevor Daley et Joel Ward.

«Nous constituerons une force majeure de changement positif non seulement au hockey, mais dans la société en général, ont écrit les membres du groupe dans un communiqué. Même si nous formerons une alliance indépendante de la Ligue nationale, nous espérons travailler de manière productive avec elle pour permettre l’avènement d’améliorations significatives. Nous croyons en l’importance de prendre ses responsabilités pour favoriser l’inclusion et la diversité pour tous ceux impliqués dans notre sport, dont les partisans et les dirigeants de la ligue.»

Parmi les moyens entrepris pour ce faire, la HDA évoque entre autres la promotion de la diversité à tous les niveaux par le biais de l’engagement auprès des jeunes et l’objectif de rendre le hockey plus accessible et abordable à tous.

Au cours des dernières semaines, Kane a interpellé les athlètes blancs à prendre la parole pour dénoncer le racisme. Pour sa part, Aliu a été victime de commentaires discriminatoires émis par son ancien entraîneur Bill Peters lorsqu’il jouait dans la Ligue américaine avec les IceHogs de Rockford il y a une dizaine d’années.