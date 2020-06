Des rénos pour augmenter la valeur de votre maison

Avec l’été, les vacances et le confinement, vous avez peut-être un peu plus de temps pour réaliser certains travaux extérieurs susceptibles d’augmenter la valeur de votre maison.

Si votre objectif est d’augmenter la valeur de revente de votre maison, ou encore de raccourcir le délai de vente, vous devez cibler les attentes des acheteurs potentiels.

L’astuce est de créer un « effet wow » et d’éliminer le plus de tracas possible.

La première impression est très importante. De manière consciente ou inconsciente, c’est au cours des 60 premières secondes de la visite qu’un acheteur potentiel prend la décision d’acheter ou non une maison.

L’extérieur de votre demeure tient donc un rôle de premier plan dans l’atteinte de cet objectif.

Le meilleur retour sur investissement

Nul besoin de dépenser une fortune pour produire cet effet wow.

Le simple fait de peinturer permet de rafraîchir certaines parties de la maison, tout en envoyant le signal que votre propriété est bien entretenue. Vous pouvez peinturer votre balcon, vos volets, la clôture, et même le patio. En plus d’être très abordable, la peinture procure un retour sur investissement qui peut aller jusqu’à 100 %. (Pour 100 $ investis, vous récupérez 200 $ de valeur.)

Pensez aussi à remplacer la porte d’entrée ou encore la porte de garage. Il s’agit là d’une rénovation stratégique, puisque c’est probablement le premier élément sur lequel se poseront les yeux de votre éventuel acheteur.

Des travaux de réfection de votre patio ou de votre terrassement aideront l’acheteur à s’imaginer vivre dans votre maison. Aussi, bien envoyer le signal que d’acheter votre demeure, c’est d’acheter une qualité de vie. De plus, si le bois de votre patio commence à pourrir et que la peinture s’écaille, c’est un signe évident que vous n’entretenez pas. En voyant cela, d’éventuels acheteurs se demanderont probablement quelles autres parties de votre maison vous n’avez pas entretenues.

Discerner le « payant » du « nécessaire »

Dans l’ordre logique des choses, certaines rénovations incontournables devraient être envisagées avant d’entreprendre les rénovations dites plus « tape-à-l’œil ». Il faut donc prioriser les travaux, selon les limites de votre budget.

Si votre toiture est très proche d’atteindre sa fin de vie et que votre budget est limité, mieux vaut prioriser sa réfection avant d’investir dans d’autres travaux esthétiques moins urgents, par exemple le terrassement de votre jardin. La réfection d’une toiture procure un retour sur investissement pouvant aller jusqu’à 80 %.

Il en est de même pour la façade, les balcons, les portes puis les fenêtres. Si des lézardes apparaissent dans la brique ou dans la fondation, si la brique éclate ou si de la buée se forme dans vos vitres, priorisez ces travaux.

Rénovations moins payantes

Ce ne sont pas toutes les rénovations extérieures qui procurent un bon retour sur investissement. Par exemple, l’installation d’une clôture ainsi que le pavage de votre allée de garage procurent un retour sur investissement qui ne dépasse pas 50 %. Et dans les cas d’une piscine, le retour sur investissement ne dépassera pas 40 %. Même que dans certains cas, cela pourrait avoir comme effet de repousser d’éventuels acheteurs qui ne souhaitent pas s’occuper d’une piscine.

Lorsque vous rénoverez, il vaut donc mieux envoyer le message suivant à l’acheteur potentiel : « ma maison ne vous causera aucun souci et il fait bon y vivre ! »

Conseils