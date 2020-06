Il y a 44 ans, la dernière chance de Bobby Orr

Il y a 44 ans, lundi, Bobby Orr acceptait un contrat avec les Blackhawks de Chicago, souhaitant relancer sa carrière après avoir subi une importante opération au genou.

Limité à 10 parties lors de la saison 1975-1976, sa 10e dans l’uniforme des Bruins de Boston, Orr a accepté un pacte de cinq ans et 3 millions $ le 8 juin 1976 avec l’équipe de l’Illinois. Le président de la formation à l’époque, Bill Wirtz, avait d’ailleurs avoué qu’il s’agissait d’un pari risqué.

Mais Orr souhaitait poursuivre sa carrière et Chicago semblait l’endroit idéal pour le faire. Il laissait derrière lui un pan de sa vie qui lui avait donné huit trophées Norris, trois Hart, deux Art-Ross et deux Conn-Smythe.

«C'était il y a longtemps, a dit Orr au site officiel des Blackhawks, récemment. Ç’a été difficile de quitter Boston, mais j'étais excité à propos de Chicago. Une grande ville, une des six équipes originales, un vieil aréna magnifique, des partisans formidables. Boston et Chicago ont eu de grands matchs les uns contre les autres.»

Malheureusement pour Orr, considéré par plusieurs comme le meilleur joueur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH), les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. L’arrière n’a disputé que 20 rencontres en 1976-1977 en raison de sa blessure au genou.

En 1977, il a subi six opérations au genou et il a raté la totalité de la saison 1977-1978. L’année suivante, il a participé à six matchs avant de se rendre à l’évidence: sa carrière était terminée.

«Je savais que le temps tournait. Mon genou était en mauvais état et ça ne s'améliorait pas. Je pensais, lorsque je jouais pour mon pays en 1976, que je n'avais peut-être plus grand-chose à offrir. Mais je voulais essayer, parce que j’avais déjà joué blessé auparavant. J’aurais aimé en donner plus pour les Blackhawks, mais je n’en étais tout simplement pas capable», a conclu Orr.