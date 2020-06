Je reste chez nous

Coup de cœur

Télé

Sucré Salé

Photo courtoisie

Patrice Bélanger sera de retour dès ce soir au petit écran avec la première émission de la saison de Sucré Salé. L’équipe du magazine culturel estival a dû revoir un peu leur manière de faire afin de respecter les mesures gouvernementales. Trois nouveaux chroniqueurs se joindront à l’équipe, soit Simon Boulerice, Marie-Christine Proulx et Léa Stréliski. Ce rendez-vous quotidien apportera un peu de fraîcheur à nos journées parfois moroses avec la pandémie.

Ce soir à 18h30 à TVA

Je reste

EP

Le tournesol géant – Babylones

Photo courtoisie

Babylones a fait paraître vendredi un EP de quatre chansons qui a été réalisé par François Lafontaine. Les compositions du duo composé de Charles Blondeau et Benoit Philie abordent différents thèmes qui ont tous un point en commun : la recherche de lumière. Un album aux sonorités pop qui s’écoute bien lors d’une belle journée d’été!

Sorti le 5 juin

Livre

Plantes vertes

Photo courtoisie

Mélanie Grégoire nous présente ce nouveau livre qui nous fait remarquer qu’il n’est pas nécessaire d’attendre l’été pour vivre dans la verdure. La passionnée d’horticulture a listé plus d’une centaine de plantes selon leur besoin de lumière et le niveau de difficulté d’entretien. Ce guide illustré est vraiment parfait autant pour les néophytes que pour les plus aguerris.

Sorti le 2 juin

Documentaire

À St-Henri, le 26 août

Photo courtoisie

Le documentaire de l’ONF, À St-Henri, le 26 août sera diffusé ce soir à PLANÈTE +. Le long métrage, qui rassemble plusieurs cinéastes québécois, a été tourné en une journée et trace le portrait d’une journée dans le quartier montréalais de St-Henri.

Ce soir à 20h à PLANÈTE +