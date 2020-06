Jean-Gabriel Pageau tire profit du congé forcé

Échangé un peu plus de deux semaines avant que la Ligue nationale de hockey (LNH) n’interrompe ses activités en raison de la pandémie de COVID-19, Jean-Gabriel Pageau a profité de son congé forcé pour préparer convenablement son déménagement.

Lorsque les Sénateurs d’Ottawa l’ont refilé aux Islanders de New York le 24 février, Pageau a rapidement sauté dans l’avion pour rejoindre son nouveau club. Il passait alors d’une équipe virtuellement éliminée à une autre qui luttait pour une place en séries éliminatoires.

Ainsi, Pageau s’est concentré sur son objectif. Il a inscrit deux buts en sept matchs, puis il s’est battu contre Jacob Trouba en venant à la défense d’un coéquipier, même s’il concédait plus de cinq pouces à son adversaire.

Il s’agissait également d’une première transaction en carrière pour l’Ottavien, qui avait passé ses sept premières saisons dans la LNH avec les Sénateurs.

«Ces deux ou trois premières semaines ont passé très, très vite, a concédé Pageau au site officiel des Islanders, dimanche. Il y avait tellement d’émotions, tant de choses impliquées dans cette transaction que ça paraissait irréel quand c’est arrivé.»

Préparer sa nouvelle vie

Quand tout s’est arrêté, le 12 mars, Pageau a décidé de retourner se confiner à Ottawa avec sa femme et ses deux chihuahuas. Mais avant, il a visité quelques maisons et a procédé à l’achat d’une propriété.

Ainsi, depuis qu’il est de retour dans sa ville natale, sa conjointe et lui préparent leur déménagement, chose qui n’aurait pas été possible si la saison s’était poursuivie sans interruption.

«On essaie de tirer avantage de la situation pour déménager et être mieux installés le jour où nous retournerons [à New York]. Je veux y retourner et avoir ma maison et être installé. [La pause] m’a donné le temps de le faire.»

«Maintenant, je suis juste excité de pouvoir retourner [dans la région de New York] et d’apprendre à connaître tout le monde un peu plus. C’est la seule chose à laquelle je pense; retourner là-bas, jouer et mettre le cœur à l’ouvrage», a conclu Pageau, qui attend impatiemment le duel de la ronde qualificative face aux Panthers de la Floride.