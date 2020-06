Les restaurants voient enfin la lumière au bout du tunnel

La plupart des restaurateurs du Québec accueillent la possibilité de rouvrir leurs établissements d’ici les deux prochaines semaines comme une bouffée d’air frais, même si cela apporte son lot de défis. Leur réouverture aura lieu le 22 juin dans la région de Montréal et la MRC de Joliette, et à partir du 15 juin dans le reste du Québec.

Les grandes chaînes sont prêtes

Les dirigeants de plusieurs bannières assurent que tout sera prêt pour ouvrir aux dates permises. La plupart des dirigeants s’entendent pour dire que les prochains jours ne seront pas de tout repos pour se préparer et que les choix sur les menus seront réduits pour commencer.

Contrairement à la situation avant la crise, un employé accueillera en permanence les clients chez St-Hubert. Chez eux comme à La Cage, la consultation du menu sur son téléphone cellulaire sera privilégiée. Chez Pacini, le pain sera choisi à table avant de se diriger vers le grill, alors que le maïs soufflé sera offert par les serveurs à La Cage.

Des réservations qui font chaud au cœur

« Pour le mois de juillet, on a déjà environ 70 couverts de réservés, soit environ trois réservations par jour d’ouverture. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur », rapporte Chantal Gervais, copropriétaire du restaurant Le Saint-Urbain, situé dans Ahuntsic.

De son côté, Natassia Marier, propriétaire du restaurant Machiavelli, dans Pointe-Saint-Charles, se réjouit d’avoir des clients qui sont impatients de revenir.

« On a déjà un groupe de 10 le 4 juillet, par exemple, et plusieurs nous appellent pour des réservations », dit-elle.

Des clients qui ont hâte

L’ambiance et les rassemblements semblent être deux des aspects qui ont manqué le plus aux épicuriens pendant le confinement. Plusieurs personnes soutiennent qu’ils ne seront pas freinés par les mesures d’hygiène imposées et qu’ils réserveront une table au cours des premières semaines d’ouverture.

« Les restaurants, ça fait partie de notre culture au Québec. C’est certain qu’on va aller y manger dans les premiers jours, question d’encourager les restaurateurs de notre coin. Pour nous qui faisons du cyclotourisme, ça va nous faciliter la vie, surtout quand nous partons pour plusieurs jours. » –Louise Marcotte et Richard Matton, Val-David

« À titre de serveur, j’ai hâte de recommencer à travailler. Sinon je m’ennuie d’aller prendre un bon déjeuner et de jaser avec le monde. » –Arthur Blak, Saint-Jérôme

« C’est bien certain que nous avons hâte que ça rouvre de nouveau. On va y aller et on va essayer de faire les choses correctement. Les choses doivent recommencer. » –Francine Roberge, Québec

« C’est sûr que je vais être parmi les premiers clients dans un restaurant à Saint-Sauveur. Je m’ennuie de pouvoir y rencontrer et discuter avec des amis. » –Guibert Lavigne, Saint-Sauveur