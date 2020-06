«Les suppléants» : Dominic Paquet se réconcilie avec la chimie

MONTRÉAL – De son propre aveu, Dominic Paquet n’était pas bon du tout en sciences lorsqu’il était étudiant. «Zéro, zéro!», martèle-t-il avec conviction. Il est donc d’autant plus amusant de le voir participer à l’émission «Les suppléants» de Télé-Québec, dans la peau d’un professeur de... chimie.

«Le problème, c’est qu’il n’y avait pas vraiment de matière où j’étais bon à l’école, sauf peut-être les maths, raconte l’humoriste de 44 ans en entrevue. Je me suis dit que, tant qu’à parler d’une matière où je n’étais pas bon, autant y aller à l’extrême. Il y avait quelque chose de drôle dans le fait d’enseigner du contenu qui est complètement à l’opposé de ce que je connais...»

Une première capsule montrant Dominic en découdre de toute sa folie avec le tableau périodique et les atomes a déjà été diffusée aux «Suppléants», le rendez-vous quotidien des jeunes du secondaire se terminant le 19 juin. Elle peut être revue sur le web. Une autre vidéo, où le comique aux 1000 mimiques discourra sur les changements d’états, sera présentée ce mardi.

«Pas un succès»

Sans avoir été un cancre pendant ses années de scolarité, le natif de Kirkland, dans l’Ouest-de-l’Île, dit avoir traversé son secondaire sans trop de peine, mais avoir frappé un mur au cégep. Alors employé à temps plein dans une quincaillerie et déterminé à entrer à l’École nationale de l’humour, où il avait été refusé, l’artiste trouvait peu de motivation dans le programme de cinéma où il s’était inscrit.

«Je suis allé en cinéma parce que je me disais que c’était un peu artistique, que ç’était dans la lignée de ce que je voulais faire, mais même ça... (rires). Je pensais écouter des films comme "Rocky" dans mes cours, mais finalement, c’était plutôt des films serbo-croates sous-titrés en japonais! Les autres dans la classe étaient tous des Xavier Dolan, des "tripeux" de cinéma qui parlaient d’angles de caméra. Je ne comprenais rien. Le cégep n’a pas été un succès pour moi.»

Heureusement pour lui, Dominic a finalement réussi à intégrer l’École nationale de l’humour quelques années plus tard, et est devenu assez crédible pour que son expérience soit sollicitée aux «Suppléants». Il mentionne d’ailleurs avoir accepté de jouer le jeu parce que son beau-fils de 13 ans, le garçon de son ex-compagne, adore l’émission.

Discrétion

S’étant fait discret depuis le début de la pandémie, Dominic Paquet n’a pas, à l’instar de plusieurs de ses collègues humoristes, utilisé les réseaux sociaux pour maintenir le contact avec son public pendant le confinement. Un choix pleinement assumé, lui qui, affirme-t-il, n’était pas intéressé à «faire du "stand up" devant un "Kodak"».

«Ce n’est pas un jugement envers ceux qui le font, assure-t-il. Mais je trouve que ç’a été une période de stress pour bien des gens. Moi, ça va bien, je suis choyé, les gens autour de moi ont continué à travailler, mais rien n’est gagné d’avance. Je pense aux gens qui sont dans le trouble présentement, qui ne savent pas s’ils vont pouvoir payer leur loyer, aux petits commerces... J’avais de la misère à faire de l’humour là-dedans. Pas que j’étais "down", mais un côté de moi se demandait si les gens avaient le goût de regarder un gars privilégié faire des "jokes". C’est aussi pour ça que je n’ai pas participé aux campagnes pour inciter les gens à rester chez eux.»

Du côté de ses projets, Dominic Paquet attend de savoir si les tournages de «Mets-y le Paquet» et «Max et Livia» reprendront bientôt, et espère recommencer à roder son prochain «one man show», «Laisse-moi partir». Il a toutefois continué d’enregistrer «À la semaine prochaine» avec ses camarades ce printemps à ICI Radio-Canada Première.