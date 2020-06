L’hélicoptère des Forces canadiennes n’a eu aucune chance d’éviter la tragédie

L’hélicoptère des Forces canadiennes qui a sombré au large de la Grèce, en avril dernier, était tout près de l’eau quand les choses se sont mises à mal aller, ce qui rendait impossible la moindre manœuvre à bord pour éviter le drame.

C’est ce que conclut un rapport du ministère de la Défense nationale visant à éclaircir les circonstances de cette tragédie qui a causé la mort de six militaires, le 29 avril dernier.

L’appareil de type CH-148 Cyclone en était en effet à sa dernière phase d’atterrissage quand il s’est écrasé. Tentant de se poser sur le navire «NCSM Fredericton», l’hélicoptère a effectué un dernier virage à gauche pour atteindre le bateau, mais il ne s’est pas positionné comme l’avait prévu l’équipage en faisant cette manœuvre.

L’engin était alors derrière le navire, trop près de la Méditerranée pour être redressé.

«Pendant cette dernière manœuvre de virage complexe pour s’approcher du navire, l’appareil n’a pas réagi comme l'avait prévu l’équipage. Cet événement s’est produit à basse altitude et n’a permis aucune manœuvre de reprise. L’appareil a donc amorcé une chute vertigineuse et s'est écrasé dans l’eau derrière le navire», peut-on lire dans un communiqué envoyé lundi par le ministère de la Défense.

Même si on en sait un peu plus sur la chronologie des événements, l’enquête se poursuit. La suite se penchera notamment sur les échanges entre les membres de l’équipage lors de l’accident et sur les aspects techniques de l’appareil.

«Il reste une quantité considérable de travail à accomplir afin de comprendre les circonstances exactes qui ont mené à l'accident», a fait savoir le colonel John Alexander, directeur de la Sécurité des vols et Autorité des enquêtes sur la navigabilité du ministère de la Défense nationale.

Depuis cet écrasement, tous les modèles CH-148 Cyclone de l’Aviation royale canadienne ont été mis à l’arrêt. Cette interdiction de voler se poursuivra au moins jusqu’à la fin de l’enquête, a précisé le ministère lundi.

Six militaires ont perdu la vie dans cette tragédie, dont le Québécois Maxime Miron-Morin.

Les six membres des forces armées se trouvaient dans la Méditerranée pour un entraînement collectif avec des navires italien et turc dans le cadre de l’opération REASSURANCE.