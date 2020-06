Mesures de confinement: le gouvernement devra répondre de ses actes

Une demande introductive d’instance vient d’être déposée à l’égard du gouvernement du Québec par La Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple (FDLP) qui allègue que le confinement du Québec tout entier était une mesure déraisonnable et injustifiable pendant l’état d’urgence sanitaire.

Cette procédure, menée par les avocats constitutionnalistes du cabinet de Me Guy Bertrand vise à faire déclarer nuls, inconstitutionnels et inopérants plusieurs articles de la Loi sur la santé publique, décrets et arrêtés ministériels, de même que le projet de loi 61.

«Selon nos prétentions, ce projet de loi accordent des pouvoirs excessifs au gouvernement et au directeur de la santé publique en temps d’urgence sanitaire et ils violent la Constitution du Québec et ses principes sous-jacents que sont la démocratie et la primauté de droit», a fait savoir Me Bertrand alors qu’il se trouvait devant le palais de justice de Québec en compagnie du président du FDLP, Stéphane Blais.

