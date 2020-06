Mesures sanitaires chez les enfants: une future génération sans empathie?

Les pédiatres craignent que les mesures sanitaires imposées aux enfants et aux éducatrices créent des problèmes importants dans le développement des petits, notamment sur leur capacité à éprouver de l’empathie.

C’est que le développement de l’empathie et de l’intellect chez l'enfant se fait au contact d’autres personnes, a rappelé la Dre Caroline Quach, pédiatre et microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine.

L’attachement, aussi, se développe dans les premières années de vie en voyant le sourire des gens qui nous entourent.

«Ce serait désastreux d’avoir une génération complète sans empathie, et on s’en rendrait compte seulement dans plusieurs années», a prévenu la Dre Quach, en entrevue à TVA Nouvelles.

Un groupe de médecins, dont fait partie la Dre Quach, a publié une lettre, la semaine dernière, afin de demander au gouvernement Legault d’alléger les mesures sanitaires pour les enfants.

«Je pense qu’il y a un moyen de trouver un compromis pour que la santé publique ne soit pas mise de côté et que le développement de l’enfant ne le soit pas non plus, a affirmé la pédiatre. C’est pour ça que je pense qu’à discuter, on finit par trouver un équilibre entre les deux.»

Une vie normale

Les pédiatres demandent surtout de laisser les enfants «vivre leur vie le plus normalement possible», a insisté Caroline Quach.

Pour les tout-petits en garderie, elle recommande par exemple que les enfants partagent les jouets tout en les lavant de façon régulière.

De plus, l’équipement de protection pour les éducatrices, selon elle, «devrait être disponible, mais ne devrait pas être obligatoire».

Il faudrait également abandonner la distanciation physique avec les tout-petits, croit la Dre Quach.

«Quand notre enfant entre à la garderie le matin et qu’il pleure parce qu’il a besoin d’être câliné pour bâtir sa confiance, il a besoin que l’éducatrice soit capable de le prendre dans ses bras», a-t-elle expliqué.

Enfin, les enfants qui vont à l’école devraient pouvoir jouer au ballon dans la cour d’école et aller jouer dehors à la récréation, a-t-elle plaidé.