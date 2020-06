Pizzerias incendiées: «Tu brûles mon resto, je vais rouvrir le lendemain»

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD – Deux restaurateurs de Salaberry-de-Valleyfield refusent de plier devant l’intimidation dont ils sont victimes, alors que leur pizzeria a été incendiée dans la nuit de lundi.

«Tu brûles mon resto, je vais ouvrir le lendemain, ce n’est pas plus compliqué que ça! Tu ne réussiras pas à me faire fermer, c’est tu clair?» lance Jimmy Demetrakis en s’adressant à celui ou ceux derrière l’incendie criminel qui a endommagé son restaurant.

Vers 3 h 30 du matin, deux feux ont éclaté simultanément au centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield dans des restaurants situés à quelques centaines de mètres l’un de l’autre.

Intimidation

Le premier visait le restaurant Kapetan, situé sur la rue Victoria, où la vitrine de la façade a été fracassée, avant qu’un cocktail Molotov soit lancé à l’intérieur.

Fort heureusement, les gicleurs ont permis de limiter les dommages.

Le propriétaire du commerce, Jimmy Demetrakis, dit avoir une bonne idée de ceux qui veulent le «faire fermer».

«On a travaillé trop fort pour ouvrir notre restaurant et ce n’est pas vrai qu’on va le fermer. Je ne suis pas intimidable», fulmine M. Demetrakis, le regard perçant.

«Mets le feu à mon restaurant, je vais rouvrir le lendemain. Détruis mon restaurant, je vais rebâtir. Jamais je ne mettrai la clé dans la porte. Je suis ici pour rester», ajoute-t-il.

Propriétaire du restaurant Kapetan en compagnie de sa conjointe depuis 2016, l’endroit a depuis gagné le cœur des habitants de Salaberry-de-Valleyfield. Le commerce a rapidement gagné en popularité et c’est ce qui aurait poussé certains compétiteurs à vouloir le faire disparaître, croit M. Demetrakis.

Malgré l’incendie criminel qui a causé des dommages à la salle à manger, Jimmy Demetrakis assure qu’il sera ouvert dès mardi matin. «Tu peux compter sur nous. Dès que les assureurs auront terminé leur visite, on va se retrousser les manches et commencer le ménage et les réparations. On sera ouvert mardi matin, c’est certain. That’s it, that’s all», dit le propriétaire avec beaucoup de détermination.

Incendié pour une deuxième fois

Le deuxième incendie à avoir été allumé ciblait la pizzeria Chez Québec Pizza, dont les locaux avaient également été incendiés il y a six mois, dans une municipalité voisine.

Les propriétaires avaient décidé de se réinstaller sur la rue Champlain, à Salaberry-de-Valleyfield, et avaient rouvert il y a six jours seulement.

Rencontrés devant leur restaurant lourdement endommagé par les flammes, les deux propriétaires de l’endroit ont fait savoir qu’eux non plus, ils ne se laisseraient pas intimider. Ils comptent d’ailleurs recommencer à faire de la pizza le plus rapidement possible.

La Sûreté du Québec a ouvert une enquête sur les deux incendies criminels et des enquêteurs se sont rendus sur les deux sites au cours de la journée de lundi pour tenter de trouver des éléments de preuves qui pourraient faire progresser le dossier.

Aucune arrestation n’a encore été effectuée dans cette affaire.