Prudence avec le 61!

C’est avec une surprenante candeur que le gouvernement Legault a présenté la semaine dernière le projet de loi 61 visant la relance de l’économie du Québec.

Si elle était adoptée, cette loi lui donnerait de très larges pouvoirs pour notamment contourner les règles environnementales et les procédures d’appels d’offres pour octroyer des contrats d’infrastructures afin de relancer l’économie. Le premier ministre a dit s’attendre à avoir la collaboration des groupes d’opposition afin de l’adopter d’ici vendredi.

Pas de bâillon

Sans surprise, une loi qui embrasse aussi large – certains l’ont qualifiée de mammouth – ne pouvait passer comme une lettre à la poste. Les libéraux y ont vu des ambitions duplessistes venant d’un gouvernement archipopulaire. Les péquistes craignent que l’on ouvre la porte à la corruption. Les qsistes ne veulent pas que la relance se fasse au détriment de l’environnement.

François Legault dit d’emblée qu’il ne va pas recourir au bâillon pour faire adopter une loi qui élargirait autant les pouvoirs du gouvernement. Il veut avoir l’appui de l’opposition et il a besoin de son appui unanime pour aller de l’avant.

On ne peut qu’espérer que le premier ministre s’en tienne à cette résolution. Suspendre les règles parlementaires ferait exploser le consensus procédural qui permet à la Chambre de fonctionner avec des effectifs réduits présentement. Un bâillon, ça ne se vit qu’à 125 parlementaires et il n’y aurait plus de revenez-y.

Unité québécoise

L’urgence économique est bien réelle et immédiate, mais les conséquences de projets mal menés dureraient pour toujours. Depuis le début de cette crise, le gouvernement de la CAQ s’appuie sur un large consensus populaire pour prendre les décisions qui s’imposent.

Il a beau être bien intentionné, les promoteurs aux dents longues ne le sont pas tous.

Dans un tel contexte, la prudence s’impose. Pour faire durer l’unité québécoise qui nous permet de bien vivre la pandémie et ses suites, le gouvernement se doit d’amender son projet de loi pour obtenir l’appui des oppositions.