Quel avenir pour Broadway?

Alors que New York amorçait lundi la première phase de son déconfinement, sa plus célèbre artère culturelle demeurera paralysée pour une bonne partie de l’été. Et même avec une reprise des activités prévue pour septembre, les spectateurs seraient réticents à retrouver les feux de Broadway.

Le constat est loin d’être rassurant pour les théâtres de Broadway. Dans un premier sondage du New York Times publié il y a deux semaines, seuls 39 % des New-Yorkais se disaient prêts à retourner voir des spectacles à compter de septembre.

Un second, publié le week-end dernier, sondait cette fois-ci les « touristes », soit les habitués de Broadway habitant hors de l’État de New York., quant à leurs intentions. Sans accompagner les résultats de chiffres, le quotidien faisait état de réponses « majoritairement pessimistes – et tristes ».

Les intervenants se disant prêts à assister à de nouvelles représentations en septembre insistaient sur le port de masques et les mesures de distanciation physiques.

Hugh Jackman optimiste

Pourtant, certaines stars se montrent plutôt enthousiastes à l’idée de remonter sur les planches de Broadway. C’est le cas de Hugh Jackman, attendu au Winder Garden Theatre à compter du 15 septembre prochain pour la nouvelle mouture de The Music Man.

« Évidemment, on va voir ce qui se passe. Mais pour le moment, c’est toujours le plan. Rien n’a changé », a-t-il récemment confié au magazine américain Variety.

Les fans de comédies musicales auront également plusieurs autres choix s’ils décident de se ruer vers Broadway dès la réouverture des théâtres. Les représentations de Wicked, Hamilton, The Phantom of the Opera, Hadestown, Dear Evan Hansen et Moulin Rouge ! sont pour l’instant maintenues, la vente de billets suivant son cours.

Reports et annulations

La pandémie a toutefois bousculé les plans de plusieurs productions, forçant artistes et exploitants à revoir leur agenda. MJ, comédie musicale inspirée de l’œuvre de Michael Jakcson d’abord attendue cet été, ne verra finalement le jour qu’en mars prochain.

Même chose pour la pièce de théâtre Plaza Suite, mettant en vedette Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick, qui prendra l’affiche le 19 mars 2021, soit une année plus tard que prévu.

D’autres productions, par contre, ont dû tirer leur révérence prématurément en raison de la pandémie. Frozen et Beetlejuice, toutes deux adaptées des films du même titre, ont vu l’ensemble de leurs représentations annulées, faisant ainsi leurs adieux aux lumières de Broadway en mars dernier.

Sur Broadway

Les spectacles annulés

Frozen

Beetlejuice

Who’s Afraid of Virginia Woolf ?

Les spectacles reportés

MJ (mars 2021)

Plaza Suite (mars 2021)

Caroline, or Change (dates inconnues)

How I Learned to Drive (dates inconnues)

Birthday Candles (dates inconnues)

Quelques spectacles reprenant l’affiche en septembre