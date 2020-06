Trump en désaccord avec le message de paix de Goodell

Alors que le commissaire de la NFL, Roger Goodell, disait la semaine dernière regretter de ne pas avoir écouté les joueurs qui avaient choisi de protester contre la discrimination raciale par le passé, le président des États-Unis, Donald Trump, a critiqué l’attitude du dirigeant, dimanche soir.

• À lire aussi: Racisme: la NFL regrette ses actions du passé

«Se peut-il que dans l’intéressant message de Roger Goodell sur la paix et la réconciliation, il intimait qu’il serait maintenant permis pour les joueurs de s’agenouiller ou ne pas se lever lors de l’hymne national, manquant ainsi de respect à notre pays et à notre drapeau?», a mentionné Trump dans l’un de ses innombrables gazouillis.

Le commissaire avait autrefois fortement critiqué, tout comme le président américain, les athlètes qui ont posé un genou par terre en guise de protestation avant les matchs de la NFL, en 2016 et en 2017.

«Nous, la NFL, condamnons le racisme et l’oppression systématique des Noirs. Nous, la NFL, admettons que nous avons été dans le tort pour ne pas avoir écouté les joueurs de la ligue plus tôt et les avoir encouragés à dénoncer et à manifester pacifiquement», avait indiqué Goodell dans une vidéo sur Twitter, vendredi.