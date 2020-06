Uber Eats: les Québécois donnent plus de pourboires

Les utilisateurs de l’application Uber Eats ont été plus nombreux à donner un pourboire à leur livreur pendant la pandémie, et les Québécois sont les plus généreux au pays.

C’est ce que montrent les statistiques rendues publiques lundi par le service de commande en ligne.

Sur les dix villes canadiennes les plus généreuses en matière de pourboire, cinq sont québécoises, soit Montréal, Québec, Trois-Rivières, Gatineau et Sherbrooke.

Même si la pandémie se fait sentir sur le portefeuille de nombreux ménages, les utilisateurs québécois de Uber Eats qui ont l’habitude de laisser un pourboire ont augmenté de 21% par rapport au début du mois de mars.

À la grandeur du Canada, le montant moyen du pourboire a grimpé de 55% depuis la semaine du 9 mars.

Les données de Uber Eats révèlent d’autres tendances intéressantes.

Par exemple, il a été démontré que les gens qui utilisent ce service sont plus enclins à laisser un surplus à leur livreur le vendredi et le samedi que les autres jours de la semaine.

Uber Eats a également dressé un parallèle entre les goûts alimentaires des clients et leur générosité. En effet, un livreur aurait plus de chance de recevoir un extra après être allé porter une commande d’un restaurant italien, japonais ou encore thaïlandais.