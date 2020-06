Un Noir acquitté après avoir été ciblé sans raison

Au moment où la question du profilage racial fait l’objet d’un débat social, un juge vient d’acquitter un Noir qui avait écopé de 484 $ d’amende pour entrave, statuant que c’étaient les policiers qui l’avaient ciblé sans raison valable.

• À lire aussi: François Legault veut des solutions contre le racisme

• À lire aussi: Brutalité policière: la Fédération de la police nationale défend les policiers de la GRC

« Lorsqu’on considère les circonstances de son interception et de sa détention, il est difficile de croire qu’il n’a pas été victime de profilage racial », a déclaré le juge municipal Randall Richmond en acquittant Jose Lee Charles, à Montréal.

M. Charles, 36 ans, avait reçu l’amende en mai 2018, alors qu’il circulait à bord de sa Toyota Echo immatriculée au Nouveau-Brunswick. Deux policiers, Alexandre Pigeon et R. Routhier [le prénom n’est pas indiqué dans le jugement], l’ont remarqué et ont voulu pousser leur recherche.

Menotté

Le hic, c’est que l’agent Pigeon a vérifié la plaque en regardant la base de données ontarienne, si bien qu’il a obtenu une information erronée. Pour lui, c’était assez pour suivre le « suspect » qui, en plus, semblait mal à l’aise d’être suivi.

« Ils concluent que le conducteur tente de les “éviter”, a noté le juge. Pour eux, c’est un comportement “suspect”. Ils décident donc de l’intercepter. »

Après avoir immobilisé son véhicule, M. Charles a dû insister pour connaître les motifs de son interception. Et quand il s’est plaint d’avoir été contrôlé sans raison à plusieurs reprises, il a vite été menotté.

L’agent Pigeon a ensuite réalisé son erreur, mais au lieu de s’excuser, il a donné à M. Charles un constat d’infraction pour entrave, a déploré le juge.

Mauvais raisonnement

Lors du procès, les policiers s’étaient justifiés en plaidant des « signes imminents d’assauts », que le magistrat a rejetés du revers de la main, en rappelant que M. Charles n’était pas armé, qu’il était plus petit qu’eux, et surtout qu’il n’avait rien fait d’illégal.

M. Charles, de son côté, a reconnu avoir haussé le ton, mais sans être agressif. Car, a-t-il dit, il en a assez de subir ce traitement alors qu’il ne fait rien de mal.

Le juge lui a finalement donné raison, en rejetant le raisonnement des deux agents voulant qu’éviter les policiers rende une personne suspecte.

« Plus une personne ferait l’objet de vérifications sans motif, plus elle voudrait éviter la police. Plus elle éviterait la police, plus elle deviendrait suspecte, ce qui entraînerait davantage de vérifications », a conclu le magistrat.