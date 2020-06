Un Québécois sur deux n’ira pas au resto de sitôt

Les restaurateurs ne sont pas au bout de leurs peines. Car bien que parmi les plus empressés au pays de retourner au restaurant, plus de la moitié des Québécois ont au contraire l’intention d’éviter de les fréquenter pour des raisons de santé.

Selon une étude menée par l’Université Dalhousie, obtenue par Le Journal, 53 % des Québécois considèrent que certains restaurants présentent des risques plus élevés pour leur santé et soutiennent en conséquence vouloir éviter de les fréquenter.

Sylvain Charlebois

Professeur

Questionnés sur ce qui alimente leurs craintes, 6 Québécois sur 10 parlent de la disposition physique des lieux. Et le quart d’entre eux fait état de leur « réputation en matière de salubrité des aliments ».

Le professeur Sylvain Charlebois, coauteur de l’étude avec la firme Angus Reid, croit que ces chiffres montrent combien les Québécois teintent souvent leurs aspirations d’« une dose de réalisme ».

« Oui, ils veulent sortir. Mais ils sont tiraillés entre leur besoin de socialiser et leur côté rationnel qui leur dit que les choses ne seront plus comme avant. Cela dit, je pense que les terrasses ne seront pas vides longtemps. »

Québécois plus empressés

Bien qu’hésitants, les Québécois sont paradoxalement les plus empressés de se remettre à fréquenter les restaurants. Le quart d’entre eux disent vouloir les fréquenter « dès que possible », contre 18 % au pays.

Les Ontariens sont plus craintifs. Seuls 15 % souhaitent reprendre leurs habitudes « le plus tôt possible » et 43 % prévoient même attendre la fin d’une seconde vague du virus avant d’oser un retour au restaurant.

Moins craintifs, seul le quart des Québécois attendraient la fin d’une éventuelle deuxième vague, cet automne. La moyenne canadienne à ce propos s’établit à 33 %.