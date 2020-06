DE ROY, Jeannine



À Montréal, le vendredi 29 mai 2020 est décédée, à l'âge de 89 ans, Jeannine De Roy.Elle laisse dans le deuil ses enfants Réjean, feu Nicole, feu Carole, Johanne (Claude), Diane, Sylvie (Réal) et Sophie (Benjamin), ses frères et soeurs, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, un service aura lieu dans l'intimité de ses proches.