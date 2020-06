Aplatir la courbe... des déménageurs

La folie des déménagements risque de se poursuivre au-delà du 1er juillet cette année en raison de la pandémie qui a retardé les chantiers de construction et les évictions de locataires.

« Ça fait des années qu’on espérait cet étalement », s’enthousiasme Pierre-Olivier Cyr, propriétaire du Clan Panneton.

Il compte déjà une soixantaine de réservations de plus que l’an passé pour l’après-1er juillet.

Au Québec, la cohue des déménagements a lieu au mois de juin et culmine le 1er juillet, jour de fin de bail pour une immense partie des locataires. Or, plusieurs compagnies prédisent que le reste de l’été sera plus achalandé que la normale en raison des impacts de la COVID-19.

Sur huit déménageurs de Montréal ou Québec contactés par Le Journal, cinq ont observé cette tendance.

Retards de chantier

Plusieurs expliquent le phénomène par les retards dans les chantiers de construction résidentielle, qui obligent des ménages à repousser le moment de prise de possession de leur maison ou condo.

Cet étalement est souhaitable pour les déménageurs, qui n’arrivent pas à fournir à la demande du fameux 1er juillet, et qui doivent ensuite mettre à pied des employés quand tout redevient calme.

« Tout le monde est gagnant », dit Karolane Brault, vice-présidente de Brault Déménagement, à Laval. Avec une saison plus étalée, les employés ont un emploi plus stable et les clients paient moins cher que le 1er juillet, résume-t-elle.

« Nos employés, on ne veut pas les faire travailler 12 ou 18 heures par jour », abonde Martin Côté, de Déménagement Loretteville, à Québec.

Évictions à venir

« Si on pouvait aplatir la courbe, ce serait parfait », dit M. Cyr, en clin d’œil à l’aplatissement de la courbe de contamination tant prôné par la santé publique.

Reste que pour beaucoup de locataires, la date fatidique du 1er juillet demeure.

« On est très inquiets en ce moment », dit Sandrine Belley, organisatrice communautaire au POPIR, comité de logement du sud-ouest de la métropole.

Car à tous ces reports viendront bientôt s’ajouter des milliers d’expulsions de locataires, note Hans Brouillette, de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec.

En effet, depuis le début de la pandémie, les propriétaires qui avaient obtenu un jugement pour forcer un locataire à quitter leur logement n’avaient plus le droit de le faire. Ce moratoire prendra fin progressivement au cours du mois de juillet.

« Et on ne sait pas combien de temps la Régie du logement va leur accorder pour se reloger », ajoute Mme Belley.

Pendant ce temps, la crise du logement sévit toujours à Montréal. Des appartements de 4 pièces et demie qui se louaient à 800 $ récemment sont maintenant affichés à 1600 $, illustre Amy Darwish, du Comité d’action de Parc-Extension.

« Beaucoup de locataires ont perdu leur emploi pendant la pandémie. Nous craignons qu’ils se retrouvent sans logement cet été », dit-elle.