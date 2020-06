Cet été-là, j’ai perdu ma femme...

Pas l’été dernier, mais l’été d’avant ! Horribilis estate ! aurait dit la reine Élisabeth dans son mauvais latin.

Cet été-là, je n’ai jamais vu Maryse autrement qu’un livre à la main. Elle déjeunait avec son livre qu’elle gardait ouvert en posant le sucrier dessus. Au lieu d’aller travailler en auto, elle prenait l’autobus. « C’est bon pour l’environnement et dans l’autobus, je peux lire ».

Même le téléjournal du soir, qu’elle avait l’habitude de regarder, ne l’intéressait plus. En jaquette dans le lit, appuyée contre ses oreillers, elle lisait jusqu’à ce que je tombe de sommeil.

De temps à autre, pour me rappeler sa présence, elle posait une question. « Es-tu déjà allé à Naples ? » « Oui, mais y’a longtemps »... « As-tu visité Ischia ? » « Non, mais j’ai vu Capri ». « À Ischia, les plages sont les plus belles d’Italie ». Je ne pouvais que soupirer. « J’ai hâte que t’aies fini ton maudit roman, comme ça, on pourra parler d’autre chose ». « L’amie prodigieuse, c’est juste le premier tome, il y en a trois autres ! »

À partir de ce moment, je commençai à prendre ce roman en grippe. L’auteure aussi. Toutes les amies de ma femme parlaient d’Elena Ferrante, que personne n’a vue encore, d’ailleurs. Peut-être qu’elle n’existe pas. Peut-être que c’est un homme. Quand j’ai émis cette hypothèse, Maryse a failli s’étouffer. « Jamais un homme ne pourrait décrire de façon si sensible l’amitié entre deux femmes ».

À LA VITESSE DU CORONAVIRUS

Les fameux romans de cette Elena Ferrante se répandaient dans le monde à la vitesse d’un coronavirus. Dix millions d’exemplaires ! L’été finit par passer, puis comme l’automne arrivait, Maryse referma le quatrième tome, L’enfant perdue, et je n’entendis plus parler de L’amie prodigieuse. Notre vie reprit son cours normal jusqu’au début du mois de mai dernier.

« As-tu lu la chronique de Sophie Durocher ? », me demanda Maryse à brûle-pourpoint. « Pas encore, pourquoi ? » « Imagine-toi que la première série de L’amie prodigieuse fait partie du répertoire du Club illico et que la deuxième série, Le nouveau nom, sera en ondes le 28 mai ». Misère ! Comme si ce n’était pas assez du confinement que je supportais. « Regarde au moins un épisode avec moi, dit Maryse ». Je lui obéis pour assurer la paix du ménage.

Ce soir-là, nous avons visionné quatre épisodes et nous nous sommes couchés aux petites heures. J’étais sans mots. Je n’arrivais pas à dormir, subjugué par cette amitié ambiguë entre Elena et Lila, les deux héroïnes de la série. Lila, rebelle et spontanée, est génialement intelligente et la narration d’Elena, calme et introvertie, nous guide à travers une amitié en dents de scie, toujours au bord de la rupture.

AUSSI VRAI QU’UN DOCUMENTAIRE

À certains moments, j’avais l’impression de visionner un documentaire. Les rues poussiéreuses et grouillantes, les passants à l’allure revêche, les cordes à linge accrochées aux immeubles fatigués, le trafic désordonné des voitures, les attroupements louches et la violence, tout me rappelait Naples, que j’ai visitée en 1959 et dont je garde un assez mauvais souvenir.

Imprévisible, le récit d’Elena Ferrante, est d’une intelligence rarissime. La réalisation de Saverio Costanzo est d’une redoutable efficacité. Tous les personnages sans exception sont joués avec l’authenticité du cinéma direct. Le doublage est impeccable.

Cet été, comme je suis en manque grave, je vais lire L’amie prodigieuse en attendant les prochains épisodes du Club illico.