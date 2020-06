De jeunes athlètes prêts à remonter en selle

La pandémie de la COVID-19 ne ralentit pas les ardeurs de l’équipe cycliste Desjardins Ford. Même si aucune course n’est actuellement prévue au calendrier, cet été, les 21 jeunes qui enfilent le maillot bleu, blanc et jaune se garderont bien occupés au cours des prochaines semaines.

«L’important pour eux, c’est d’être ensemble [...] La pire nouvelle qu’on aurait pu leur dire, c’est qu’on n’allait pas se voir. Ça aurait été catastrophique», a lâché la directrice sportive du club sur route, Christine Gillard, qui a planifié un calendrier adapté aux circonstances actuelles pour ses coureurs et pour ses coureuses de catégorie junior et U23 (moins de 23 ans).

Depuis lundi, ses jeunes peuvent s’entrainer en groupe en vertu de l’assouplissement des règles de la santé publique. Ils ont tenu fort pendant le confinement en participant à des séances virtuelles.

Expériences différentes

L’horaire 2020 prévoit notamment un périple de 650 km sur cinq jours jusqu’à Charlevoix où les membres du club Desjardins Ford feront du camping en tente, chacun avec la sienne. Une expédition semblable en Gaspésie est aussi dans les cartons. Ça n’a peut-être pas le prestige d’une course nord-américaine en Oregon ou celle du BC Superweek, en Colombie-Britannique, mais cette alternative permettra à ces espoirs du sport de poursuivre leur développement.

«J’aurais trouvé ça plate [de ne pas pouvoir sauter sur mon vélo]. Je suis content de les revoir. Le niveau d’intensité risque d’être différent, mais les distances seront assez similaires On ne voit pas ça comme une année perdue. Ça va nous permettre de continuer à s’entrainer et à s’améliorer», a exposé Gabriel Guay (U23), de Bromont, qui est à sa cinquième année avec la formation de Québec.

«Notre objectif c’est d’être prêt quand ça va repartir et qu’ils [les jeunes] gardent leur motivation en faisant des projets différents», a poursuivi Christine Gillard, qui avait dû rentrer d’urgence d’Espagne à la mi-mars au début de la pandémie avec une quinzaine d’athlètes en plein camp d’entrainement.

Malgré la crise, près d’une quinzaine de partenaires financiers ont poursuivi leur engagement auprès du club cycliste. «On a eu un peu peur qu’on se retrouve avec un budget plus minime pour passer à travers cette saison-là», a reconnu Gillard.

Des courses cet été?

Cette dame du vélo a d’ailleurs bon espoir que la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) puissent organiser quelques courses d’ici l’automne. Il y a toutefois plusieurs enjeux qui pourraient contrecarrer les ambitions de la fédération.

«J’ai de l’espoir qu’il y ait des courses. On est dans la phase 2 du plan. La troisième phase sera le début des courses individuelles, soit des contre-la-montre, des ascensions chronométrées et des sprints. On a espoir qu’il y en a ait quelques-uns au mois de juillet.»

«La grande difficulté est de trouver des organisateurs, car ce n’est pas facile d’avoir les autorisations des villes, des policiers et d’avoir de l’aide. Je pense qu’il y a beaucoup de travail qui se fait à la fédération à ce niveau. Si tout se passe bien, il faut espérer avoir un peu plus au mois d’août.»