DeepFaceDrawing IA : un simple croquis suffit pour générer un visage

Si vous êtes comme moi peu doués pour dessiner, ce logiciel fera de vous un maître des portraits, si réalistes qu’on les prendrait pour des photos.

Ce logiciel est l’œuvre de chercheurs de l’université de Hong Kong et de l’Académie des sciences en Chine. Appelé DeepFaceDrawing, ce programme géré par intelligence artificielle (IA) crée en temps réel des visages à partir de simples traits.

Ce programme rappelle celui du géant des cartes graphiques Nvidia qui permet de produire à partir de simples croquis des paysages réalistes grâce là aussi à l’intelligence artificielle.

Jetez un coup d’œil à la vidéo DeepFaceDrawing mise en ligne par le site GeometryLearning.com sur YouTube, le résultat est franchement étonnant et, comme je l’ai écrit, en temps réel, chaque modification au croquis est aussitôt rendue sur la photo.

Il faut un œil expert pour dénicher sur les photos les petits détails subtils qui font la différence entre une photo d’une personne d’une autre créée par des algorithmes.

Utilisations possibles

Cette découverte trouvée sur plusieurs sites dont le Journal du geek, ce programme de dessin par IA pourrait servir à des fins de reconstitution de portrait-robot par les forces de l’ordre ou produire des personnages dans des jeux vidéo ou des films.

Mais, revers de la médaille, ce programme pourrait être utilisé à des fins malhonnêtes ou malveillantes pour frauder, créer de faux documents à partir de personnages fictifs ou encore pour inonder les médias sociaux de centaines de milliers de faux comptes qui influenceront l’opinion publique étant donné qu’il n’y a pratiquement aucune vérification à l’adhésion de nouveaux profils.

Nous n’en sommes qu’aux débuts de l’ère de l’intelligence artificielle, si bien qu’au fur et à mesure que les techniques se perfectionnent, nous verrons de plus en plus de programmes qui réduiront les frontières entre la réalité et le virtuel.