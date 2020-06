Des assouplissements pour les professionnels en soins privés

Les acupuncteurs et les physiothérapeutes ont appris avec soulagement que l'obligation de changer de sarrau entre chaque patient a été abandonnée.

«Nos demandes ont donc été entendues», a écrit la présidente de l'Ordre des acupuncteurs du Québec, Annie Dubois, dans une note interne à ses membres, que Le Journal a pu consulter.

«Nous travaillons de concert avec les ordres des physiothérapeutes, des ergothérapeutes et des chiropraticiens, pour que nos conditions de travail continuent d’être lien avec notre réalité professionnelle.»

«Bon sens»

«Pour nous, c'est une belle et grande surprise. Cela nous donne la chance de revenir à quelque chose qui nous apparaît un peu plus logique», a exprimé le président de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, Denis Pelletier. «Ça nous réjouit et c'est plein de bon sens.»

Dans nos pages, mardi, les physiothérapeutes et les acupuncteurs déploraient que des mesures qu'ils jugeaient «excessives» aient été imposées aux professionnels à l'ouverture des cliniques, le 1er juin. Ils estimaient qu'il était exagéré de les obliger à changer de sarrau entre chaque consultation, surtout dans le cas où les professionnels ne touchaient le patient qu'avec leurs mains. Les professionnels soulignaient que des mesures strictes étaient déjà en place dans leurs cliniques pour prévenir les infections.

Or, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a changé son fusil d'épaule au cours des dernières heures et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a emboîté le pas. «Le port d’un survêtement (blouse, sarrau) n’est pas obligatoire. S’il est porté, il doit être retiré et lavé à la fin de la journée de travail, comme pour les autres vêtements portés», a écrit l'INSPQ dans une mise à jour des mesures de prévention pour les soins thérapeutiques en cabinet privé.

Aucun compromis

«Il n'y a aucun compromis qui est fait sur la sécurité du patient. On est capable de rendre des services avec moins de complexité. Ce changement qui était imposé entre les patients, c'était du temps qu'on ne pouvait pas consacrer aux gens», a souligné M. Pelletier.

L'autre assouplissement concerne le port du masque par le patient. La mise à jour indique que le professionnel est tenu de «proposer au client de porter un couvre-visage lorsque possible».

Auparavant, le port du masque était obligatoire. Cela permet au professionnel de tenir compte de situations particulières, par exemple un client qui ne peut porter le masque pour des raisons de difficultés respiratoires.