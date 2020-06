Deux Québécois de retour à Syracuse

Avec les activités optionnelles qui ont débuté dans la NCAA, les Québécois ont repris la direction des États-Unis.

Munis d’une lettre de l’Université de Syracuse, le secondeur Geoffrey Cantin-Arku et le bloqueur Matthew Bergeron ont pu franchir les douanes au cours des dernières heures même si les frontières entre le Canada et les États-Unis ne sont pas encore rouvertes.

Cantin a passé son test de COVID-19, mardi, en compagnie des joueurs déjà arrivés, des entraîneurs de l’Orange et du personnel de soutien. Il devra respecter un confinement de 48 heures pour vérifier si des symptômes se manifestent avant de commencer l’entraînement. Bergeron, lui, a quitté Victoriaville, mardi midi, et il suivra le même protocole. Au retour à l’entraînement, les joueurs seront séparés en groupes de dix et les déplacements seront limités. Les activités obligatoires débuteront le 6 juillet et le camp d’entraînement prendra son envol au début août.

« C’est une grosse année pour moi et je voulais être là dès le début, a mentionné Bergeron qui a mérité le poste de partant comme bloqueur à droite en milieu de saison l’an dernier à la suite du départ d’un vétéran. Je ne veux pas stagner. C’est pourquoi j’étais frustré de rater le camp de printemps. J’ai manqué une occasion d’apprendre. À mon retour à Victoriaville à la mi-mars, j’ai été créatif pour m’entraîner et je suis resté motivé, mais ce n’est pas aussi le fun que de s’entraîner en équipe. »

Situation malheureuse

Pour Cantin-Arku, il était aussi primordial de se pointer à Syracuse dès le départ. « Depuis cet hiver, je suis partant comme secondeur intérieur, a mentionné le produit des Élans de Garneau. Avec notre nouveau schéma (40), c’est un peu la même chose que le job de secondeur extérieur. Tout ce qui m’importe est que je sois avec le premier groupe. »

Heureux de reprendre le collier, Bergeron et Cantin-Arku ont une bonne pensée pour leurs chums du Québec dont la saison est annulée pour certains qui jouent en Ontario et qui ont une épée de Damoclès au-dessus de leur tête pour ceux qui jouent dans le RSEQ.

« Je serais dévasté si une telle situation devait m’arriver, résume Bergeron. On s’entraîne neuf mois pour une saison de trois mois. C’était effrayant à la fin mars et au début avril avec les chiffres élevés et je me suis demandé si notre saison allait avoir lieu. Je suis vraiment content que ça reparte. »

« C’est plate, ce qui arrive au Canada, renchérit Cantin. Je suis content d’être aux États-Unis. Je ne suis pas inquiet pour la COVID-19. Nous sommes bien entourés et ils ont pensé à plein de choses pour assurer notre sécurité. »

Expériences similaires

Au-delà de la COVID, les deux coéquipiers retournent aux États-Unis dans une période où les tensions raciales ont été exacerbées par la brutalité policière qui a mené à la mort de George Floyd il y a deux semaines à Minneapolis.

Les deux joueurs de couleur affirment avoir été victimes de racisme de la part des policiers en grandissant. « Au Québec, on dit que le racisme est beaucoup moins grand qu’aux États-Unis, mais il y a encore beaucoup de préjugés, affirme Cantin-Arku. En raison du profilage racial, j’ai eu beaucoup de problèmes avec les policiers de Lévis au fil des ans. Je n’ai eu aucun problème depuis mon arrivée à Syracuse. Je ne suis pas inquiet de retourner aux États-Unis. Ma mère ne le dit pas, mais je le sais. Elle est plus inquiète quand je suis à Lévis en raison de mes chums. »

Né à Montréal, résidant de Victoriaville et ayant passé deux ans à Thetford Mines pour ses études collégiales, Bergeron confirme lui aussi avoir été victime de profilage racial de la part des policiers. « Quand des gens prétendent qu’il n’y a pas de racisme au Québec, c’est faux, affirme-t-il. Les gens ne sont pas tous dans le même bateau. Il y a des gens ouverts et d’autres qui ne le sont pas. La brutalité policière est une coche de plus aux États-Unis, mais tous les gens de couleur que je connais au Québec ont vécu de mauvaises expériences. Je me suis fait arrêter à de nombreuses reprises en voiture quand je me rendais au travail parce qu’on disait que je répondais à la description d’un individu. »