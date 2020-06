LACOMBE, Sr Mariette



Soeur M.-Bernadette-de-Jésus, S.S.A.3 août 1930 - 7 juin 2020À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 7 juin 2020, à l’âge de 89 ans, est décédée soeur Mariette Lacombe, s.s.a. Originaire de Montréal, elle était la fille de feu Elphège Lacombe et de feu Annette Perron.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, son frère Réal (feu Raymonde Rouleau), une belle-soeur Noëlla Dugas (feu Claude Lacombe) et plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins et ami(e)s.Même si un service funéraire aura lieu à une date ultérieure, un hommage personnalisé, réservé aux religieuses, lui sera rendu lors de la messe communautaire.