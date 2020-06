Examen du Barreau: une solution fait des mécontents

L’École du Barreau a proposé une solution lundi pour compenser le cafouillage allégué de son examen en ligne, mais la mesure envisagée est loin de satisfaire tous les étudiants.

Dans une communication interne envoyée par la directrice Me Jocelyne Tremblay, l'École du Barreau annonce notamment que tous les 831 étudiants vont bénéficier de quatre points de plus, qu’ils soient en situation d’échec ou non.

La semaine dernière, le bâtonnier du Québec avait confié à la firme KPMG l’analyse de la plateforme utilisée lors de l'examen final du 25 mai dernier.

Ce printemps, le Barreau du Québec a été forcé d’adapter la situation en raison de la COVID-19 et plusieurs étudiants ont déploré des problèmes techniques survenus durant l’examen final. Certains affirment que des réponses n’ont pas été sauvegardées.

Moins de 2 %

Selon la directrice, les résultats préliminaires de la correction de l'examen indiquent qu'il a été globalement bien réussi. La vaste majorité des étudiants aurait répondu à toutes les questions de l'examen. Pour l'ensemble des étudiants, quelque 294 questions sur 16 620 n'auraient pas eu de réponse inscrite, soit 1,78 %.

Toujours selon le Barreau, pour moins de 20 étudiants, les préoccupations soulevées visaient des problèmes d'équipements personnels ou de connectivité. Il n’y aurait pas eu de « bogue informatique » non plus.

« Il semble que l'une des instructions sur l'utilisation de la plateforme ait pu porter à interprétation », explique aussi la directrice dans son message.

Le Barreau accorde donc à tous les étudiants quatre points pour pallier toute erreur possible résultant de l'interprétation des instructions au moment d'enregistrer une dernière réponse ou une dernière modification à une réponse.

Des mécontents

Cette solution ne semble toutefois pas plaire à tous.

«C'est une réaction mitigée. D'un point de vue purement personnel, ça règle mon problème. Mais c'est une solution très inéquitable pour plusieurs étudiants. J'ai des collègues qui ont perdu quatre ou cinq questions. C'est catastrophique pour eux. La désolation semble être le sentiment qui règne actuellement», a affirmé Valérie Black St-Laurent.

«J’ai de la difficulté à suivre le Barreau, qui semble nier l’existence du problème. Il ne s’agit pas d’un "problème d’interprétation", le Barreau a donné la mauvaise information quant au processus de sauvegarde. C’est gênant pour une telle institution», a ajouté un autre finissant qui ne souhaite pas être identifié.

D’autres Ordres professionnels ont déjà vécu des problèmes similaires. En 2019, l’examen final commun de 9000 aspirants comptables a connu un cafouillage informatique important.