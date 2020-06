Fraude à la PCU: manque de protection

Les fraudeurs ont facilement pu profiter de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), selon un expert qui avait vu des failles dans la sécurité dès le lancement du programme.

«À mesure que le programme avançait, on regardait ça et on disait: "wow, ça c’est un risque là"», affirme Éric Parent, PDG d’Eva Technologies, une firme spécialisée en cybersécurité.

Ce dernier comprend les motivations qui ont poussé le gouvernement à agir aussi rapidement, mais il constate qu’«il y a quand même des choses de base qui n’ont pas été respectées».

Avec tous les cas de vols de données qui sont survenus dans les dernières années, M. Parent est surpris que le gouvernement fédéral ne s’y soit pas préparé.

Selon lui, les fraudeurs peuvent facilement avoir accès aux numéros d’assurance sociale et aux dates de naissance d’autres personnes. Ils ont pu utiliser ces informations et réclamer la PCU au nom d’une autre personne.

Difficile d’attraper les fraudeurs

Même si le gouvernement fédéral prépare un projet de loi prévoyant d’importantes sanctions contre ceux qui ont commis une fraude à la PCU, Éric Parent croit qu’il sera difficile de retrouver les contrevenants.

«Ce genre de loi là va faire peur aux petits fraudeurs, mais quelqu’un dont c’est le métier, ça ne les empêchera pas», assure-t-il.

Le principal problème sera de retrouver les malfaiteurs qui peuvent aussi se trouver à l’étranger.

Ces fraudeurs, selon M. Parent, vont généralement déposer l’argent dans un compte bancaire canadien, puis vont le transférer dans un autre pays.

Les banques en ligne

Toujours selon le PDG d’Eva Technologies, les cas de fraude proviennent principalement des banques en ligne et non par des banques traditionnelles

«Si c’est moindrement le cas, pourquoi ne pas mettre un stop à tous les paiements qui s’en vont dans ce genre de banque là pour qu’il y ait une enquête qui soit faite [dossier par dossier]?» suggère-t-il.