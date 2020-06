Accès autorisé aux Îles-de-la-Madeleine

La province de l’Île-du-Prince-Édouard devrait confirmer sous peu qu’il sera possible pour les visiteurs d’accéder au bateau à Souris pour traverser aux Îles-de-la-Madeleine.

Une partie de la haute saison touristique serait sauvée. Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, en a fait l’annonce mardi.

La directrice de la santé publique de l’Île-du-Prince-Édouard, la Dre Heather Morrison, aurait accepté le passage des visiteurs.

« Nos familles, nos amis et les visiteurs peuvent maintenant espérer venir nous voir au cours de l’été », a expliqué M. Lapierre.

Le maire accueille cette nouvelle comme un vent de fraîcheur. « Il est plus que temps. On veut accueillir les gens. On a besoin d’une saison », a-t-il ajouté.

Récemment, plusieurs personnalités politiques ont demandé au premier ministre Legault de négocier un accès sécuritaire vers les Îles-de-la-Madeleine.

Des restrictions pour protéger la population étaient toujours en vigueur au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard. Les vacanciers ignoraient comment faire le trajet vers les îles sans dormir ou se restaurer.

Informations précises

« Je pense que ce n’est qu’une formalité. Nous en sommes à l’étape finale », a précisé avec confiance le député Joël Arseneau.

Ce dernier s’attend à pouvoir fournir une procédure claire et des informations précises aux voyageurs d’ici la fin de la semaine. La ministre responsable des Relations canadiennes, Sonia Lebel, travaille à régler le litige.

Depuis quelques semaines, les annulations continuent de se multiplier, au plus grand détriment de l’économie locale. Cette entente pourrait se résumer à la désignation d’un corridor de déplacement comprenant postes d’essence, dépanneurs, restaurants et hôtels.

Pour avoir accès au quai de Souris, les voyageurs pourraient devoir montrer une preuve de réservation.