Je reste chez nous

Coup de cœur

Lancement

L’Héritage du Kami de Valérie Harvey

Photo courtoisie

L’auteure Valérie Harvey lancera virtuellement son livre L’Héritage du Kami ce soir grâce au O-Taky Manga Lounge. Le nouveau roman jeunesse se déroule au nord du Japon, comme pour les œuvres précédentes de l’auteure. On y suit les jumeaux Mikio et Tatsumi, issus d’une famille qui pratique la magie du feu. Le frère et la sœur s’entraînent pour obtenir les mêmes pouvoirs que leurs parents, mais un dieu japonais viendra brouiller les cartes.

Ce soir à 17h. Pour réserver sa place, visitez le otakulounge.com

Je reste

Concert

Quatuor Bozzini

Photo courtoisie

Le quatuor montréalais composé de Clemens Merkel, Stéphanie Bozzini, Isabelle Bozzini et Alissa Cheung fera un concert en direct ce soir dans le cadre du Suoni Per Il Popolo. La Quatuor Bozzini jouera entre autres des extraits de Warblework de Cassandra Miller, une œuvre inspirée par le chant d’oiseaux.

Ce soir à 20h15 au suoniperilpopolo.org/fr/live

Télé

23 jours au cœur d’un hôpital en Belgique

Photo courtoisie

Dans le cadre des Grands reportages, le documentaire 23 jours au cœur d’un hôpital en Belgique sera diffusé ce soir. Même si ça se déroule dans un autre pays, on peut tout de même s’imaginer ce que vivre les « anges gardiens » québécois en voyant ce reportage. Le réalisateur, Olivier Evrard, est presque devenu un membre de l’équipe soignante au fil du tournage. Il a recueilli des confidences touchantes.

Ce soir à 20h à RDI

Livre

BBQ santé

Photo courtoisie

Geneviève O’Gleman nous offre, avec ce nouveau livre, une tonne d’idée à essayer cet été. Que ce soit des brochettes, des burgers, des marinades ou même des desserts grillés, la nutritionniste propose des recettes pour tous les goûts et en plus c’est santé! Bon barbecue!

Sorti le 3 juin