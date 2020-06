Kia: grande gagnante de la crise de la COVID-19 au Québec

Au mois de mai, Kia a vu ses ventes baisser de seulement 8% au Québec par rapport à la même période en 2019. Cette performance est nettement supérieure aux autres manufacturiers. Citons en exemple Mazda et Nissan qui ont connu un recul respectif de 40 et de 64%.

Pour en discuter, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Pascal Lapierre, directeur région chez Kia Canada, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Pour tenter de décortiquer cette performance, M. Lapierre explique «c’est un peu la suite d’une belle progression qu’on avait commencé à voir en 2019 au niveau des ventes. [...] Un des facteurs, si on veut, c’est la très très bonne communication et la transparence entre la maison-mère à Toronto et tout notre réseau de concessionnaires.»

Au cours de cette émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont aussi discuté des rumeurs entourant l’arrivée d’une motorisation turbocompressée pour la Mazda3, de la production de l’Aston Martin DB5 qui allait reprendre, de la collection de voitures de la famille Mathers qui sera en vente à l’encan ainsi que de la nouvelle application du Circuit électrique.

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Kia Sorento et Ram 1500 EcoDiesel récemment essayés.

Pour conclure l’émission, Antoine et Germain ont échangé sur la faible quantité de rabais substantiels chez les concessionnaires et sur la crainte de certains d’entre eux de manquer d’inventaire.

