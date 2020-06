La police de Montréal, raciste?

Anastasia Marcelin, de la Ligue des Noirs nouvelle génération, avait lancé une invitation au chef de police de Montréal pour qu’il assiste à la manifestation de dimanche, comme il l’avait lui-même souhaité.

Après le tollé que la présence du directeur du SPVM a alors suscité chez les militants, Anastasia Marcelin a dû informer le directeur qu’il n’était plus le bienvenu parmi les manifestants. La jeune femme a dû elle-même s’excuser auprès de manifestants « terrifiés » à l’idée que le chef de police défile avec eux. « Excusez-moi sincèrement si vous vous êtes senti blessé (sic) », a-t-elle écrit.

De nombreux témoignages recueillis ces derniers jours auprès des Québécois « racisés » montrent bien que leur perception à l’endroit des policiers est majoritairement négative. Tous donnent des exemples d’incidents avec des policiers ; ils évoquent le profilage racial dont ils sont les victimes et, bien sûr, ils racontent les vexations quotidiennes.

Sur le profilage racial, les études démontrent que les Noirs et les Arabes ont quatre fois plus de risques d’être harcelés par les policiers que les Blancs. Et l’on sait que des Noirs sont décédés à la suite de brutalités policières.

Peur

La police de Montréal est au service d’une population très diversifiée et cosmopolite. Est-ce normal qu’une proportion importante de ces citoyens éprouve de la peur ou de la haine vis-à-vis du corps policier tout entier ? Est-ce normal que les militants noirs se croient aux États-Unis, comme si leur situation était une copie conforme de celle des Noirs américains ?

La police de Montréal n’est pas celle de Minneapolis, dont le conseil municipal a annoncé hier qu’elle sera transformée de fond en comble. Car les autorités admettent désormais que leur police est « structurellement raciste ».

On pouvait lire hier dans Le Journal la vexation qu’a subie un Québécois d’origine maghrébine, qui a déposé une plainte au SPVM. Lors d’un incendie tout près de sa résidence, le Montréalais est sorti dans la rue pour constater la situation. Ali Khiri a ensuite voulu regagner son immeuble, mais un sergent l’en a empêché. Cependant, une voisine a été autorisée à rentrer chez elle. Monsieur Khiri a-t-il été victime de sa peau « foncée » ? On peut se poser la question.

Pouvoir policier

À Montréal, il semble évident que trop d’incidents impliquant des non-Blancs se produisent. Cela laisse à penser que trop de policiers font du « zèle » devant des citoyens trop typés, dirions-nous. L’on doit donc porter une attention particulière dans le recrutement des effectifs policiers. Il faut s’assurer que les candidats ne sont pas des matamores qui rêvent d’exercer un pouvoir confirmé par le bâton et le revolver.

L’approche communautariste de la police devrait être accentuée. Et les policiers être sensibilisés davantage à l’approche sociale et non seulement légale de leur fonction.

La police n’est pas raciste par définition dans notre contexte démocratique. Mais trop de policiers sont mal préparés intellectuellement et psychologiquement à exercer le métier essentiel d’incarner la loi, de respecter une morale sociale et personnelle et de faire preuve à la fois de fermeté et d’empathie.