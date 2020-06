La Ronde: pas de remboursement pour les clients

MONTRÉAL | Les détenteurs d’un passeport-saison 2020 pour La Ronde ne pourront pas avoir un remboursement complet malgré la pandémie, ce qui ne fait pas le bonheur de plusieurs habitués des manèges de l’île Sainte-Hélène.

La compagnie propriétaire de La Ronde, Six Flags, a expliqué par courriel à ses clients que les seules options possibles sont d'obtenir un remboursement au prorata des jours manqués en raison du retard de l'ouverture, ou de reporter ceux-ci à l'été 2021.

Rappelons que la date de réouverture de La Ronde n'est toujours pas connue, et que les clients devront réserver la journée à laquelle ils veulent accéder au parc d'attractions une fois que celui-ci sera ouvert.

Certains habitués préfèrent ne pas s’aventurer sur place cet été vu les circonstances exceptionnelles et aimeraient bien ravoir leur argent. «C’est sûr que j’aimerais ça être remboursée. Car avec l’histoire des rendez-vous, ça devient compliqué», a expliqué Maggie Bougie de Laval, qui a acheté deux passeports-saison pour occuper ses adolescentes cet été.

«Je ne sors pas depuis le confinement pour ne pas qu’on attrape le virus alors c'est certain que je ne veux pas aller à La Ronde avec ma fille non plus. Alors, je perds mon argent. J'avais trois passeports pour moi, mon mari et ma fille», a exprimé Karine Dumont, de Montréal, qui avait acheté les passes essentiellement pour sa fille de trois ans.

Pour Marilyne Lavoie, de Montréal, le choix devrait être au moins offert à la clientèle. «Personnellement, ça ne me dérange pas, car je prends ma passe chaque année», a-t-elle ajouté.

Lourdes Velasquez, de Montréal, trouve injuste de ne pas être sûre qu'elle pourra se présenter lorsqu’elle et son copain le souhaitent, alors qu’elle ne sait pas quand seront ses congés. Elle se procure la passe depuis plusieurs années.

«Tout le monde a droit à leurs choix, ils ne peuvent pas m’obliger à y aller et perdre ma passe parce qu’ils ne veulent pas rembourser», estime-t-elle.

Questionnée à savoir s’il était possible d’offrir un remboursement complet lorsqu'un client en fait la demande, la relationniste de Six Flags, Karina Thevenin, n’a pas donné de réponse claire. «Les détenteurs recevront également des avantages supplémentaires valables pour la prochaine saison», peut-on lire dans un courriel, dans lequel les options de remboursement partiel ou de report des jours sont aussi mentionnées.

La compagnie Six Flags attend l'autorisation de la Santé publique avant de rouvrir La Ronde.