Docu-réalité: la vie de famille après L’amour est dans le pré

Canal Vie présentera un nouveau docu-réalité à l’automne qui ramènera à l’écran les agriculteurs qui ont trouvé l’âme sœur dans L’amour est dans le pré.

Intitulée La famille est dans le pré, la série de 10 épisodes suivra ces agriculteurs dans leur quotidien à la ferme, avec leur famille et avec tous les défis que cela comporte.

L’émission, qui sera tournée cet été, sera en ondes les jeudis à 19 h 30 à partir du 8 octobre.

Les couples

Quatre couples qui se sont formés lors des saisons 2, 3 et 5 ont confirmé leur participation.

On retrouvera Jérôme Dion et Jessyca Bédard, et leurs cinq enfants, Luc Deschênes et Mélissa Privé, et leurs quatre enfants, Ludovic Villeneuve et Jennifer Lessard, et leurs trois enfants, et Gabriel Picard et Clara Choquette.

Des couples qui ont marqué les téléspectateurs avec leurs histoires, leur sincérité et, pour certains, leur franc-parler. Des couples solides, inspirants et qui ont de grosses familles avec plusieurs enfants.

On les suivra dans leur quotidien avec toute la gestion entourant le roulement de la vie de la ferme et leur vie de famille, et on découvrira s’ils ont changé.