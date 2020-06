La Ville de Québec lance une monnaie locale qui s'envole en quelques minutes

La Ville a lancé une monnaie pour encourager l'achat chez les marchands locaux, mais les médias n'ont pas eu le temps d'en parler que les forfaits les plus alléchants s'étaient déjà envolés, quelques minutes après la mise en ligne.

Le temps que le maire de Québec, Régis Labeaume, la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, et le représentant des SDC, Jean-Pierre Bédard, expliquent en conférence de presse les modalités de cette nouvelle «monnaie solidaire» et avant même la fin de leur discours, les forfaits à 100 $ s'étaient déjà tous vendus.

La monnaie consiste en l'achat d'un forfait de 25, 50 ou 100 $. Grâce à une contribution supplémentaire de plusieurs partenaires, dont la Ville de Québec et les députés de la région, les achats étaient bonifiés. Ainsi, le citoyen de Québec qui achète un forfait de 25 $ pourra dépenser 30 $ dans les commerces participants de la Ville. Pour le forfait de 50 $, c'est 100 $ à dépenser. Et pour 100 $, on se retrouve avec 250 $ à dépenser.

Le maire Régis Labeaume a révélé avoir été l'un des premiers à se procurer son forfait. À 10h15, déjà 15 % de l'objectif de sociofinancement de 130 000 $ avait été atteint.

C'est la plateforme La Ruche qui organise la campagne Solidaire pour nos artères. Le site de l'organisation a été pris d'assaut dès 10h, heure de lancement de la campagne.

En tout, 100 forfaits à 100 $ étaient disponibles, 500 forfaits à 50 $ et 4000 forfaits à 25 $.

Il reste encore des forfaits à 25 et 50 $.

Plus de détails à venir...