Le chef du SPVM prêt à poser un genou par terre

Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sylvain Caron, était prêt à mettre un genou par terre lors de la manifestation contre le racisme de dimanche pour dénoncer toute violence gratuite et injustifiée.

C’est ce que révèle une lettre qu’a envoyée M. Caron à ses employés dimanche et dont TVA Nouvelles a obtenu copie.

«Mon geste d’ouverture envers les organisatrices et organisateurs des rassemblements, je le fais avec les meilleures intentions: un geste de solidarité avec les personnes rassemblées pour montrer mon engagement et celui du SPVM dans la lutte contre le racisme et la discrimination», peut-on lire dans la lettre intitulée «Le temps de vous parler».

• À lire aussi: «L’heure de la justice raciale» est venue, dit Joe Biden

• À lire aussi: Manifestant de 75 ans blessé par la police

• À lire aussi: L’Amérique enterre George Floyd

Rappelons que M. Caron a été brièvement invité à participer à la marche de dimanche par l’une des organisatrices de l’événement. Face au tollé qu’a suscité cette main tendue au sein du mouvement antiraciste, l’organisatrice en question est revenue sur sa décision. Elle a demandé à M. Caron de ne pas se présenter à la manifestation, ce qu’il a dit comprendre.

Dans la lettre qu’il a rédigée, le directeur du SPVM réitère qu’il y a du racisme, même s’il reconnaît que la situation n’est pas la même qu’aux États-Unis, d’où ce mouvement de protestation est né après la mort de George Floyd.

«Nous sommes aussi d’accord sur le fait que nous ne sommes pas aux États-Unis. Nous sommes en 2020 à Montréal, au Québec, et nous portons notre histoire dans laquelle le racisme et la discrimination sont réels dans plusieurs sphères de notre société», a-t-il écrit.

Il a par ailleurs félicité les policiers du SPVM pour leur travail en la matière.

«Notre métropole est sécuritaire, c’est en grande partie en raison de l’excellence de votre travail. Chaque geste, chaque intervention fait une différence auprès des citoyens. Nous devons poursuivre le maintien de cet important équilibre entre le maintien de la sécurité et le droit des individus», a-t-il mentionné.

Voici la lettre, intitulée «Le temps de vous parler»

«Les événements des derniers jours ne laissent personne indifférent. Nous sommes tous d’accord sur le fait que les gestes du policier au Minneapolis et l’inaction de ses collègues sont inadmissibles. Nous sommes aussi d’accord sur le fait que nous ne sommes pas aux États-Unis. Nous sommes en 2020 à Montréal, au Québec, et nous portons notre histoire dans laquelle le racisme et la discrimination sont réels dans plusieurs sphères de notre société.

Voilà, je lutte et je lutterai contre le racisme et la discrimination en tant que citoyen et en tant que chef de police. Mon geste d’ouverture envers les organisatrices et organisateurs des rassemblements, je le fais avec les meilleures intentions; un geste de solidarité avec les personnes rassemblées pour montrer mon engagement et celui du SPVM dans la lutte contre le racisme et la discrimination. Sachez que je marcherais, que je poserais le genou à terre pour ces mêmes raisons et pour dénoncer toute violence gratuite, injustifiée et excessive envers tout individu.

Actuellement, le SPVM trace la voie. La politique sur les interpellations nous permettra de définir la pratique, de mieux comprendre ses fondements et de faire connaître la nature de notre travail. Ce sont les objectifs à atteindre et je suis persuadé que nous les réaliserons ensemble.

Je le réitère, je suis fier du travail que vous accomplissez tous les jours. Notre métropole est sécuritaire, c’est en grande partie en raison de l’excellence de votre travail. Chaque geste, chaque intervention fait une différence auprès des citoyens. Nous devons poursuivre le maintien de cet important équilibre entre le maintien de la sécurité et le droit des individus.

La main tendue du SPVM marque une intention de faire évoluer la situation avec les citoyens, et spécifiquement ceux des communautés ethnoculturelles. Cette ouverture est un reflet de nos valeurs, de mes valeurs.

Merci pour votre bon travail et soyez prudents,

Sylvain Caron Directeur»

-Selon les informations d'Yves Poirier