Le succès de la 33e édition du Téléthon ne se dément pas

La réussite du Téléthon Opération Enfant Soleil ne s’est pas arrêtée dimanche à 22h puisque près de 200 000$ de dons additionnels ont été amassés depuis en l’espace de 24h.

Grâce à la grande générosité des Québécois, les dons amassés dépassent maintenant les 17 millions de dollars.

Déjà que les résultats étaient inespérés en cette période de pandémie, la présidente-directrice générale, Julie Lemieux, jubilait de constater que les dons continuaient d’affluer.

«Il y a toujours des dons qui rentrent après le Téléthon, mais jamais de cette ampleur-là. Normalement, nous recevons environ 50 000$ de dons supplémentaires au cours des jours suivant le Téléthon. Cette année, en 24h, on a reçu 200 000$ additionnels. C’est du jamais-vu. Nous avons reçu des dons supplémentaires de nos partenaires pour environ 100 000$, sans compter les dons en ligne et par téléphone», a affirmé Mme Lemieux.

«Je pense que les gens ont apprécié que l’on tienne tout de même le Téléthon, dans les circonstances. Ils ont apprécié la formule. Nous avons eu beaucoup de commentaires. Le message a bien passé. Malgré la Covid, les enfants ont quand même besoin de nous», dit-elle.

La formule adaptée et préenregistrée en grande partie, qui a été présentée en alternance à TVA et sur Facebook, a plu aux donateurs, selon la PDG.

«On a senti une générosité incroyable et une grande solidarité», a poursuivi Mme Lemieux.

Le dernier décompte effectué en fin d’après-midi mardi faisait état de dons totalisant 17 066 729$. Autre bonne nouvelle, le nombre de nouveaux donateurs mensuels s’élève à 1805 comparativement à 1600 inscriptions enregistrées l’an dernier.