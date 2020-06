Les pickups ont la cote : Antoine Joubert en parle avec Benoit Dutrizac

Depuis la réouverture des concessionnaires automobiles, la demande de camionnettes est si forte en Amérique du Nord que certains modèles pourraient même venir à manquer.

« Il y a des concessionnaires qui n’en ont déjà presque plus. Il y en a qui vont en manquer d’ici une semaine ou deux et on ne devrait pas avoir de nouvelles arrivées avant la mi ou la fin août », a expliqué le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert au micro de Benoit Dutrizac, sur les ondes de QUB Radio.

En plus d’une production haletée en raison de la COVID-19, il faut savoir que des grèves d’employés et des blocus ferroviaires avant la crise sanitaire ont ébranlé fortement la production des constructeurs automobiles nord-américains.



Pour ce qui est de la demande envers les camionnettes, le faible prix de l’essence a un grand rôle à y jouer. « Ne cherche pas plus loin », a lancé Antoine Joubert à Benoit Dutrizac. « Le prix de l’essence n’est pas cher et les gens veulent avoir un véhicule polyvalent. »

D’un autre côté, les ventes de véhicules électriques en ont pris pour leur rhume au cours des derniers mois. « Chez Chevrolet, il y a un concessionnaire qui me disait qu’il avait commandé des Bolt et qu’il en avait plein la cour », souligne Antoine Joubert.

Pour ne rien manquer des nouvelles dans le monde de l’automobile, ne manquez pas l’émission du Guide de l’auto, également diffusée sur QUB Radio.