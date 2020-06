Les salles de cinéma rouvrent en Californie

Hollywood commence à reprendre vie. Après l’annonce de la reprise des tournages il y a quelques jours, ce sera au tour des salles de cinéma de la Californie de pouvoir rouvrir à capacité réduite à compter de vendredi.

Cette nouvelle a de quoi réjouir les cinéphiles et les propriétaires de cinémas qui espèrent toujours pouvoir se mettre sous la dent des blockbusters américains cet été.

« En sachant que la Californie est un des plus gros marchés pour la sortie d’un film aux États-Unis, on peut supposer que les studios hollywoodiens vont être moins hésitants à sortir de grosses productions cet été. C’est une nouvelle très encourageante pour nous », a confié mardi le président des Cinémas Guzzo, Vincent Guzzo.

Si plusieurs films estivaux ont été repoussés au début de la pandémie, certains titres ont tout de même échappé à cette vague d’annulations. C’est le cas notamment de Tenet, le prochain thriller d’action du réalisateur Christopher Nolan (Inception), qui doit prendre l’affiche le 17 juillet. D’autres gros films comme Mulan et Wonder Woman 1984 devraient aussi débarquer sur nos écrans cet été.

Mesures

Comme partout dans le monde, les cinémas californiens doivent se plier à une série de mesures sanitaires strictes. Les établissements devront notamment fonctionner à 25 % de leur capacité et réaménager leurs salles pour permettre une distance de six pieds entre les spectateurs. Selon le site Deadline Hollywood, plusieurs cinémas ont d’ailleurs décidé de ne pas précipiter leur réouverture pour se donner plus de temps pour mettre en place ces mesures.

Les propriétaires de cinémas du Québec espèrent quant à eux pouvoir rouvrir leurs portes à la fin juin ou au début juillet.