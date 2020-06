L’hôtel Les Trois Tilleuls, dont Michel Barrette est copropriétaire, cesse ses activités

L’humoriste Michel Barrette a annoncé ce midi que l’hôtel Les Trois Tilleuls, dont il est copropriétaire, cesse ses opérations après 50 ans, en raison des pertes engendrées par la crise actuelle.

«L’hôtel est victime de la COVID», a lancé Michel Barrette au micro de l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord, mardi, à QUB radio.

Après six ans d’implication au sein de l’établissement de Saint-Marc-sur-Richelieu, en Montérégie, Barrette a remis ses parts à son partenaire d’affaires, évoquant qu’il ne voyait plus «la lumière au bout du tunnel» et que l’hôtel fermerait à tout le moins dans sa forme actuelle.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

«Depuis plusieurs semaines, j’entends le groupe Germain qui dit au gouvernement “Aidez-nous parce que sinon, on ne survivra pas” [...] Nous, on n’est pas différent des autres, on est fermé depuis maintenant près de trois mois», a-t-il rappelé, avec plus de 30 employés au chômage.

Michel Barrette est convaincu que, sans action de la part du gouvernement, la pandémie provoquera une hécatombe dans l’industrie hôtelière de la province.