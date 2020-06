Presque 1 million $ en plexiglas

Protéger les intervenants judiciaires des projections de gouttelettes en installant des panneaux de plexiglas dans les palais de justice du Québec a coûté 878 000 $.

« Les achats découlent des mesures de sécurité prises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 », est-il expliqué dans le document obtenu en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Depuis la reprise graduelle des activités judiciaires, de nombreuses mesures ont été adoptées afin de respecter les consignes de la santé publique. Le palais de justice de Montréal a d’ailleurs pris des airs de jeu d’évasion avec des tracés au sol, des sens uniques ou encore des culs-de-sac.

Devant chaque comptoir, des panneaux de plexiglas ont été installés afin de protéger le personnel des projections de gouttelettes, étant donné qu’il y a des interactions fréquentes avec le public à moins de deux mètres.

150 505 $ À Longueuil

Les salles d’audience ont également été équipées de grands panneaux, afin d’éviter les projections entre les greffiers, les avocats et le juge.

Mais si le ministère de la Justice a réussi à s’adapter en quelques semaines seulement, il a dû délier les cordons de la bourse.

Seulement au palais de justice de Montréal, l’équipement a coûté 129 845 $.

Longueuil remporte la palme avec des frais de 150 505 $, bien qu’il soit beaucoup plus petit.

Saint-Jérôme arrive troisième avec un montant total de 123 344 $. À Québec, les frais se sont élevés à 38 144 $.

Un peu « trop »

Pour plusieurs intervenants du système de justice qui ont accepté de commenter sous le couvert de l’anonymat, le ministère y a été « un peu fort » en en faisant « trop ».

Car si certains panneaux sont nécessaires, par exemple celui qui sépare une greffière d’un témoin en salle d’audience, d’autres le seraient moins.

« On ne va pas me faire croire que ça protège les avocats, alors qu’il y a du roulement dans la salle et qu’on s’assied tour à tour sur le même bureau sans être désinfecté », a dit l’un d’eux.

Sentiment de sécurité

Une avocate de la défense a quant à elle estimé qu’une partie de l’argent aurait dû être mis ailleurs, notamment pour améliorer la protection des détenus.

« Si ça donne un sentiment de sécurité à ceux qui sont plus craintifs et que la justice peut ainsi mieux rouler, alors tant mieux, on ne veut pas que quelqu’un tombe malade », a toutefois rétorqué un autre avocat, expliquant qu’il s’agissait du prix à payer en raison de la pandémie.