Réouverture des bars et restaurants: «Il y a une confusion dans tous les permis»

La Nouvelle association des bars du Québec (NABQ) dénonce le flou entourant la réouverture des bars qui détiennent un permis de préparation d'aliments du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).

«Il y a une confusion dans tous les permis. Il y a de l’espèce de lobbying qui se fait avec des grandes associations auprès de notre gouvernement, où il y a des petits passe-droits. On avance d’un pas, on recule d’un pas», a affirmé le président fondateur de la NABQ, Pierre Thibault, en entretien avec Benoît Dutrizac, mardi matin, à QUB radio.

Les bars sans permis du MAPAQ doivent attendre de nouvelles consignes de la part du gouvernement, lequel entend permettre aux restaurateurs, par le projet de loi 61, de servir de l’alcool sans nourriture pour relancer l’économie.

M. Thibault s’indigne également des propos tenus par le directeur national de santé publique du Québec, Horacio Arruda, qui contribuent à l'image négative que certains Québécois peuvent avoir des bars. En point de presse lundi, le Dr Arruda a avancé que les gens qui vont prendre un verre au restaurant ne sont pas les mêmes qui vont prendre un verre dans un bar.

«On s’en va où avec une phrase comme ça? On est en train encore une fois de nous peinturer dans le coin, a affirmé M. Thibault. On est vraiment écœurés de cette ambiance qu’on met sur nous.»

La proximité des bars

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, a défendu la position de M. Arruda en rappelant que la santé publique avait réalisé une analyse de risques avant de prendre la décision de permettre l’ouverture des bars qui sont détenteurs d’un permis du MAPAQ. Ces derniers pourront rouvrir à compter du 15 juin dans l’ensemble du Québec et à partir du 22 juin pour le grand Montréal, la MRC de Joliette et la ville de L'Épiphanie.

«Si on prend la configuration physique, normalement, d’un restaurant, on a des tables, on a des chaises. Si on va dans les bars, on est debout, on est un à côté de l’autre [...]. La nature même du bar, c’est la proximité des gens», a-t-il commenté à l'émission Dutrizac.

Le ministre a ajouté que la santé publique avait également fait preuve de flexibilité quant au nombre de personnes admises dans les établissements et qu’elle désire seulement s’assurer que la distanciation physique est préservée.